MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz torunlarına siper olmuş

Eyüpsultan’da park kavgasında hayatını kaybeden MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, Eyüpsultan Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KAYNAK: DHA
MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz torunlarına siper olmuş

Torunlarını korumak için kendisini siper etti

DHA'nın haberine göre; Kaçmaz’ın saldırı sırasında yanında olan torunlarını korumak için kendisini siper ettiği belirtildi.

Yardım etmek isterken kurşunlandı

Olay, dün Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Park meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, yardım etmek istediği bir kişiye ateş eden saldırganın kurşunlarına hedef oldu. Kaçmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

“Babam haince bir saldırıda öldürüldü”

Kaçmaz’ın cenazesine Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken, MHP İl Başkanı Sertel Selim, MHP Fatih İlçe Başkanı Muharrem Caymaz ve aile yakınları katıldı.

Kaçmaz’ın oğlu Atakan Kaçmaz, babasının vatansever bir insan olduğunu ve son anına kadar torunlarını düşündüğünü söyledi. Atakan Kaçmaz, “Benim babam bu vatana çok hizmet etmiş bir vatan evladı. Benim babam haince bir saldırıda öldürüldü. Benim babam orada tamamen çocuklarına torunlarına siper olabilmek için dışarıda kaldı. Yoksa içeri girebilirdi. Ama onlara kurşun gelmesin diye. Böyle bir adam, ölürken bile ölü bile, anneme demiş ki, çocukları içeri al. Bak 4 tane kurşun yemiş. Kan kaybından gidiyor, şuuru gidiyor. Hala çocukları düşünüyor. Böyle bir adam var mı?” diye konuştu.

1f89c6f10d87da316f81e7c8d696d906.jpg

16fe0132918e7f2a4a4a269c6ad9bb02.jpg

be937dc3379169f5d989d8b92c180a32.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması Spor
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması
Drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza Güncel
Drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza
Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika... Wagner liderinin uçağı düştü Güncel
Son Dakika... Wagner liderinin uçağı düştü
Otel odasında öldürülen doktorun fuhuş pazarlığına kurban gittiği ortaya çıktı Güncel
Otel odasında öldürülen doktorun fuhuş pazarlığına kurban gittiği ortaya çıktı
İnsan ticareti yapan yabancı uyrukluya tarihi ceza Güncel
İnsan ticareti yapan yabancı uyrukluya tarihi ceza
Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan haciz iddialarına yanıt: Güldüm geçtim Spor
Kayserispor başkanı Ali Çamlı'dan haciz iddialarına yanıt: Güldüm geçtim