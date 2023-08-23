MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz torunlarına siper olmuş

Torunlarını korumak için kendisini siper etti

DHA'nın haberine göre; Kaçmaz’ın saldırı sırasında yanında olan torunlarını korumak için kendisini siper ettiği belirtildi.

Yardım etmek isterken kurşunlandı

Olay, dün Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Park meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, yardım etmek istediği bir kişiye ateş eden saldırganın kurşunlarına hedef oldu. Kaçmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

“Babam haince bir saldırıda öldürüldü”

Kaçmaz’ın cenazesine Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken, MHP İl Başkanı Sertel Selim, MHP Fatih İlçe Başkanı Muharrem Caymaz ve aile yakınları katıldı.

Kaçmaz’ın oğlu Atakan Kaçmaz, babasının vatansever bir insan olduğunu ve son anına kadar torunlarını düşündüğünü söyledi. Atakan Kaçmaz, “Benim babam bu vatana çok hizmet etmiş bir vatan evladı. Benim babam haince bir saldırıda öldürüldü. Benim babam orada tamamen çocuklarına torunlarına siper olabilmek için dışarıda kaldı. Yoksa içeri girebilirdi. Ama onlara kurşun gelmesin diye. Böyle bir adam, ölürken bile ölü bile, anneme demiş ki, çocukları içeri al. Bak 4 tane kurşun yemiş. Kan kaybından gidiyor, şuuru gidiyor. Hala çocukları düşünüyor. Böyle bir adam var mı?” diye konuştu.