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  • MHP'li ilçe belediyesinden milyonluk dekorasyon. Vatandaşın yoksulluk içinde yaşamasını yok sayan harcama

MHP'li ilçe belediyesinden milyonluk dekorasyon. Vatandaşın yoksulluk içinde yaşamasını yok sayan harcama

MHP yönetimindeki Polatlı Belediyesi, inşasında 66 milyon 188 bin TL harcadığı “Selçuklu mimarisinden izler taşıyan” yeni belediye binası için kesenin ağzını açtı. Belediye binasına 4 milyon TL’lik dekorasyon yaptırılacak.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:47
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MHP yönetimindeki Polatlı Belediyesi inşasında 66 milyon 188 bin TL harcadığı Selçuklu mimarisinden izler taşıyan yeni belediye binası için kesenin ağzını açtı. Vatandaşın yoksulluk içinde yaşamasını yok sayan harcama

MHP'li ilçe belediyesinden milyonluk dekorasyon. Vatandaşın yoksulluk içinde yaşamasını yok sayan harcama
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Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden ekonomik krizi yok sayan bir yeni harcamaya daha imza atıldı. Ankara'nın MHP idaresindeki Polatlı Belediyesi, on milyonlarca lira harcayarak inşa ettirdiği yeni belediye binasının iç mimari ve dekorasyon işleri için de milyonlarca lirayı gözden çıkardı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, MHP’li Mürsel Yıldızkaya yönetimindeki Polatlı Belediyesi, yeni hizmet binasına ait uygulama projelerinin hazırlatılmasına yönelik ihalesini 9 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdi. İhale kapsamında 175 bin TL’lik anlaşma yapıldı.

DEV HARCAMALAR BİTMİYOR

Belediye binasının inşaat ihalesinin tarihi ise 13 Şubat 2018 oldu. MHP’li belediye, yeni hizmet binasının inşaatı için Şubat 2018’de 24 milyon 580 bin TL’ye imza attı. Belediyenin yeni hizmet binası için yaptığı harcamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Hizmet binasının ikmal inşaatı için de kesenin ağzını açan idare, 5 Ağustos 2020 tarihinde 8 milyon 767 bin TL’lik anlaşma yaptı.

Polatlı’da bir kördüğüm haline gelen yeni belediye binası için 2021 yılında dev bir ihale daha gerçekleştirildi. Belediye, “Hizmet Binası Tamamlama İnşaatı” için 17 Mayıs 2021’de gerçekleştirdiği ihale kapsamında 32 milyon 666 bin TL harcadı. 2021 yılındaki dev harcama ile birlikte, belediye binası için harcanan toplam para 66 milyon 188 bin TL’ye ulaştı.

MİLYONLUK DEKORASYON

MHP’li belediye, maliyeti 66,1 milyon TL’ye ulaşan ve “Selçuklu mimarisinden izler taşıdığı” belirtilen belediye binasındaki tadilat işleri için de kolları sıvadı. 1 Aralık’ta gerçekleştirilen ve 14 Aralık’ta 4 milyon TL maliyetle sonuçlandırılan ihale kapsamında yeni belediye hizmet binasının başkanlık makam katı ile meclis salonu ve encümen salonunda iç mimari-dekorasyon işlerinin yaptırılacağı bildirildi.

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Veysel Dönmez
26.12.2022 12:08
Yanında durulanın ya suyundan ya huyundan  
 
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