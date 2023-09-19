MHP'de kurultay tarihi belli oldu

MHP Kurultay tarihi belli oldu.

MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu.

"17 MART'TA YAPACAĞIZ"

Bahçeli, kurultay tarihini de açıkladı.

"Kurultayımızı 17 Mart'ta yapacağız"

Konuyu toplantıda ele aldıklarını belirten Devlet Bahçeli, "Olağan Kurultayımızı 17 Mart'ta yapacağız." dedi.

Bahçeli şu şekilde konuştu:

"Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. İl ve ilçe kongrelerimizi sukunet, kardeşlik ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz.

Gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz.

MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

MHP Kurultayını 17 Mart'ta yapacak. Kongre takvimimizi ele aldık. Muradımız Türkiye ve Türk milletine hizmet etmektir."