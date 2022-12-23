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MHP'den skandal Atatürk portresi. Hem de Bahçeli'ye hediye edildi

MHP Manisa İl Başkanlığı'na atanan Cüneyt Tosuner'in Bahçeli'ye hediye ettiği Atatürk posterinin, Nazi Almanyası'nın lideri Hitler'in bir fotoğrafının montajlanmış hali olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:32
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MHP'den skandal Atatürk portresi. Hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edildi

MHP'den skandal Atatürk portresi. Hem de Bahçeli'ye hediye edildi
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Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı.

Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Tosuner, duyurusunu kendi sosyal medya hesabından paylaşırken Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiği andan bir fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta Tosuner'in Bahçeli'ye çerçeveli bir Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı hediye ettiği görüldü.

Ancak tablo dikkatli incelendiğinde Atatürk'ün tablodaki fotoğrafa montajlanmış olduğu anlaşıldı. Üstelik fotoğrafın aslında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'e ait olduğu ortaya çıktı.

Tosuner, daha sonra bu ana ait kareyi profil fotoğrafı haline de getirdi.



FOTOĞRAFIN ASLI
Tosuner'in Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğrafın orijinalinde, köpeğin yanında Adolf Hitler yer alıyor. Hitler'in Blondi isimli köpeğiyle sözkonusu fotoğrafının 1942-1943 yıllarında Berchtensgaden’de çekildiği tahmin ediliyor. Berchtensgaden, Adolf Hitler’in Kartal Yuvası (Kehlsteinhaus) olarak da bilinen köşkünün bulunduğu Bavyera eyaletinde bir bölge olarak biliniyor.

İşte fotoğrafın aslı:

 

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Yurtdaş
23.12.2022 17:33
Geçtik kitap karıştırmayı, googldan arama yapmayı bile bilmeyenlerden tanrı türkü korusun  
 
atilla
23.12.2022 17:32
mhp bahçeli ve bu yönetimle milletin değerlerinden tamamen uzaklaştı. tek adamcı, ihvancıların değneği oldu ve aşırı sağa kaydı. millet bu zihniyete gereken cevabı sandıkta verecek!  
 
Sındırgılı
23.12.2022 17:23
Eskiden MHP ye çok oy vermiştim şimdi bunları görünce pişman oluyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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