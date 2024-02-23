MHP’li adaydan 9/8'lik seçim şarkısı. Sosyal medyada gündem oldu

MHP'nin Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, seçim şarkısını ve klibini yayınladı.

Bulut, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala hız kazanan propaganda yarışına 9/8’lik oyun havasıyla katıldı.

CHP'li rakibi mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu hedefine alan Bulut, son dönemde düğünlerin vazgeçilmez parçalarından olan, "Nerde Yedin Paraları" uyarlamasıyla eleştirdi.

MHP’li Bulut'un seçim şarkısında, "Otogar ne oldu bitti mi? Havan mı söndü, başın mı döndü, yoksa cicim ayları geçti mi? Nerde o vaatlerin söyle, bu kentin hali ne böyle? Lafta hizmet olmuyor öyle, abe yeter artık, hadi yeter artık..." sözleri yer aldı.

Bulut’un seçim şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu.