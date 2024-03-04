MHP'li başkandan milletin yarısını düşmanlaştıracak sözler 'Cumhur ittifakı Allah‘ın yolu, muhalif seçmen ise Ebu cehil'

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere sadece 27 gün kaldı. Siyasi partiler ve adaylar sahaya inerek aday ve partileri için vatandaşlardan oy isterken yer yer kötü, ayrıştırıcı davranış ve söylemlerde bulunabiliyor.

Gözlerin çevrildiği İstanbul Arnavutköy’de MHP ilçe başkanı Temel Bedir, vatandaşlardan Cumhur İttifakına oy isterken resmen toplumun yarısını ötekileştirdi, düşmanlaştırdı.

Konuşmasında Cumhur İttifakının Allah resulünün yolunda olduğunu, Cumhur İttifakına oy vermeyenlerin Ebu Cehil’in yolunda olduğunu söyleyen Bedir şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar biz kimiz biliyor musunuz? Kısacası; biz Allah’ın resulü Peygamber efendimizin yanındaki sahabeleriz. Biz kimiz? Biz Selçuklu devletinin ahileriyiz. Biz kimiz? Biz Osmanlı Devletinin Alpleriyiz. Biz kimiz? Biz Türkiye Cumhuriyetinin Mehmetleriyiz.

Cumhur İttifakı bu arkadaşlar, dünyada 2 yol var. 2 yolun biri Allah’ın resulüne doğru giden yoldur. Diğer yolda Ebu Cehil’e giden yoldur. Tercih sizin, sizler ister Ebu Cehil’in yoluna gideceksiniz, isterse Allah’ın resulü Peygamber efendimizin izinden gidersiniz.

Biz ülkücüler olarak bizim yolumuz belli. Allah bir peygamber hak kitabımız Kuranı kerim hedefimiz Turan sloganımız ya Allah bismillah Allah-u Ekber diyen bir hareketin mensuplarıyız biz Cumhur İttifakının bir parçasıyız.

Biz Cumhur ittifakını en yüksek oranda seçeceğiz bu da bizim sözümüz genel başkanımıza. Genel başkanımızın sözünü kesinlikle yere düşürmeyeceğiz, en yüksek oyu almaya çalışacağız.