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MHP'li Belediye Başkanından İmamoğlu'na teşekkür

MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'de yapılan projelerden dolayı İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür etti. Yılmaz, "İBB Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı." dedi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 06:28
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MHP'li Belediye Başkanından İmamoğlu'na teşekkür

MHP'li Belediye Başkanından İmamoğlu'na teşekkür
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MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi Açılış Töreni'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Yılmaz, "İBB Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı. Silivri'nin şuan ki stadyumunun 50 dönümlük alanını yıkılıp yerine 40 bin metre bir millet bahçesi 11 bin metrekare alana da bir hükümet konağı yapımının onayını sayın cumhurbaşkanımızdan aldıktan sonra 'Stat ne olacak?' dediğinde ben de Müjdat Gürsu Stadını İBB bize tahsis ederse Spor Bakanımızın bize bunu yapacağını ifade ettiğimde sayın başkan şöyle söyledi; 'Müsaade ederse spor bakanımız, bu stadı biz yapalım. Silivri'ye biz hediye edelim.' Bakan beye arz ettim, 'Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar yapsınlar' dedi.

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Millet
26.08.2022 12:12
Demekki istenince olabiliyormuş.bu siyaset çok kötü insanımız siyasi parti sayısınca bölündü tam 125 parti sayısınca.akh ve MHP diye biliyor ama chp li vekil ne diyor en iyi işide yapılsa kötü diyeceğ  
 
Millet
26.08.2022 12:10
Akp den sonra MHP li çok güzel şeyler.siyaset insanlara hizmet içindir bölüp parçalamak için olmamalı maalesef siyaset ve basın insanlarımızı ayrıştırıyor.doğruda teşekkür edeli bilmeli  
 
rsykdg
26.08.2022 09:51
Ne var bunda. Çalışır birşey yaparsa herkes teşekkür eder. Yeter ki ağlamayı bırakıp başkanı olduğu şehre hizmet etsin kameralara oynamasın.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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