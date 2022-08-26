MHP'li Belediye Başkanından İmamoğlu'na teşekkür

MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi Açılış Töreni'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Yılmaz, "İBB Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı. Silivri'nin şuan ki stadyumunun 50 dönümlük alanını yıkılıp yerine 40 bin metre bir millet bahçesi 11 bin metrekare alana da bir hükümet konağı yapımının onayını sayın cumhurbaşkanımızdan aldıktan sonra 'Stat ne olacak?' dediğinde ben de Müjdat Gürsu Stadını İBB bize tahsis ederse Spor Bakanımızın bize bunu yapacağını ifade ettiğimde sayın başkan şöyle söyledi; 'Müsaade ederse spor bakanımız, bu stadı biz yapalım. Silivri'ye biz hediye edelim.' Bakan beye arz ettim, 'Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar yapsınlar' dedi.