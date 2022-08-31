Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya gönderme. Uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda Sevgi Soysal Kütüphanesi açılışında konuştu.

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya atıfta bulunarak "Uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim. Beni kendisiyle kimse karıştırmasın" dedi.

Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

KİMSE YARGIYI SİLAH OLARAK KULLANMASIN

"Masaya yumruk vura vura ‘557 terörist var’ diye konuşan bir bakan, hırslarıyla o günden bugüne belediyemizi müfettişlerin saldırısına uğrattı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz milletin parasını bütçesini yönetiyoruz. Güdümlü bir süreçle habire kışkırtarak bir çaba içinde olan bir kısım bürokrat, bakan adı neyse bilemiyorum. Bunlara karşı da dimdik ayaktayız.

Benim yol arkadaşım hakkında iddianame hazırlanmış. Niçin. Ekrem İmamoğlu'na darbe vurayım anlayışı. Makam elde ettikten sonra kapımı çalan, uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim. Kendisiyle karıştırmasın. Kimse yargıyı silah olarak kullanmasın. Süreci dikkatle takip ediyorum."