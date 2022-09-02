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MHP'li isim Trabzon'da ekonomiyi öve öve bitiremedi. Aynı Trabzon'da 10 temizlik işçisi alımı ilanına 6 bin kişi başvurdu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde katıldığı bir organizasyonda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım “Türk ekonomisi kötü değil; dünyada büyüme hızı artan iki ülke var, biri Suudi Arabistan, biri Türkiye.” dedi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 18:35
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Türk ekonomisi kötü değil

MHP'li isim Trabzon'da ekonomiyi öve öve bitiremedi. Aynı Trabzon'da 10 temizlik işçisi alımı ilanına 6 bin kişi başvurdu
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde organize edilen, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, Türkiye'nin ve dünyanın 2,5 yıldır koronavirüs salgını, kuraklık ve savaşla sınandığını söyledi.

Dünyada, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte doğal gaz fiyatları ve buna bağlı olarak enerji ve akaryakıt fiyatlarının da zirve yaptığını belirten Yıldırım, dünyada son 40 yılın en fazla enflasyon artışının yaşandığını dile getirdi.

Yıldırım, yaşanan sürece ilişkin düzelme emareleri gördüklerini vurgulayarak, "Türk ekonomisi kötü mü? Değil. Ekonomiye topyekun baktığınız zaman, dünyadaki ihracatın yüzde 1'i sizde. Ayda 25 milyar dolarlık ihracat yapıyorsunuz, borsanız zirve yapmış. Dünyada büyüme hızı artan iki ülke var, biri Suudi Arabistan, biri Türkiye." diye konuştu. Türkiye'de genel makro değerlerin güzel olduğunun ancak enflasyon ve hayat pahalılığının sıkıntı yarattığının ifade eden Yıldırım, enflasyon ve etkilerine karşı emekliye ve memura gerekli iyileştirmelerin yapıldığını, çiftçiye, tarımsal ürünlere gerekli desteğin de verildiğini ifade etti.

10 TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI İLANINA 6 BİN KİŞİ

Öte yandan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden alacağı 10 temizlikçi kadrosuna 6 bin kişinin başvurduğu iddia edildi. Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Cüneyt Zorlu, 6 bin kişiden 2 bin 559'nunun başvuru sağladığı listeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sözcü'nün haberine göre, temizlik işçisi kadrosuna başvuranlardan 228'i lisans, 335'inin de ön lisans mezunu olduğu anlaşıldı.

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Kel oğlan
2.09.2022 19:03
Ülkede işsizlik yok, mu Kendiniz inaniyormusunuz  
 
Kadir Bilir
2.09.2022 19:00
Hep bahane bahane  
 
Yaman Erendil
2.09.2022 18:54
Gerçek ÜLKÜCÜ...Başkasının başarısı ile övünmez, övünmemeli.  
 
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