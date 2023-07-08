MHP'li belediyeden yabancılara kıyak. Bahçeli'nin "Hans, Sam, Coni ve Frank" dedikleri için özel düzenleme

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, park alanı olarak planlanmış parselin, imar planlarını değiştirerek satışa çıkardı. Manisa-İzmir yolu üzerindeki yeşil alan için Belediye, 125 milyon TL muhammen bedel belirledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Resmi Gazete'ye verdiği ilanla, Mimar Sinan Bulvarı(İzmir-Manisa Yolu) üzerinde bulunan 7 bin 738 metrekare büyüklüğündeki, 2057 ada 3 nolu parseli satışa çıkardı. Belediye'nin, 125 milyon TL muhammen satış bedeli belirlediği parselin satışı 19 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

YABANCILARA BÜYÜK KIYAK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, parseli satın almak isteyecek yabancılar için de ihale şartnamesine özel hüküm koydu.

Özel hükümde şöyle denildi:



“Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ihaleye katılması mümkündür. Ancak 2464 sayılı Tapu Kanunun 35. maddesinde belirtilen şartları taşıdığına dair Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edecek belgeyi idareye vermek zorundadır. Belge içerisinde kişinin ihale tarihine kadar elde

etmiş olduğu taşınmazların gösterilmesi gerekmektedir.”

PARK ALANI TİCARET ALANI OLDU

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye yönetiminin satışa çıkardığı söz konusu parseli, 2021 yılında Yunusemre İlçe Belediyesi’nden devraldı. Devir alındığında parsel, uygulama imar planlarında “Park Alanı” olarak gösterilmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi geçen yıl ocak ayında yaptığı imar planı değişikliği ile “Park Alanı” fonksiyonunda kalan parseli, 15 katlı ticaret alanına aldı. Kasım ayında da, söz konusu parseli satmak için Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e yetki verilmesi için Belediye Meclisi’nden karar çıkartıldı.

Bürokratik işlemleri tamamlayan Manise Büyükşehir Belediyesi, 6 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'ye verdiği ilanla da parkı satışa çıkarttı.

BAHÇELİ ‘HANS, SAM TONY, CONİ’ DİYEREK BÜYÜK GAFA İMZA ATMIŞTI

MHP’i belediye ticaret alanına çevirdiği park arazisinin satışı için açılan ihaleyi yabancılara da açarken MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin büyük gafı bir kez daha akıllara geldi. Bahçeli, seçimin ilk turundan bir gün önce yaptığı mitingde “Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank alayı birden Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ı s**meye kalksalar, başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter” demişti.

Bahçeli, Antalya mitinginde imza attığı gaf sonrası Hatay’da ise aynı konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Şimdi Hatay’dan bütün dünyaya sesleniyorum. Diyorum ki, Amerika’nın çocukları, Hans, Sam, Almanya’nın çocukları Tonyler, Johnnyler, Franklar, Henryler… Alayınıza birden sesleniyorum, ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin Türkiye’de kiminle iş birliği, ağız birliği yaparsanız yapın Anadolu’nun yiğidi sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı biz sizlere ezdirmeyiz.”