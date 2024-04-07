MHP'li üye 76 yaşındaki CHP'li üyeye kafa attı. işte o kafa işte saldırı anı

Kaynak: Haber Merkezi
MHP'li üye 76 yaşındaki CHP'li üyeye kafa attı. işte o kafa işte saldırı anı
Bursa'da Yıldırım Belediyesi'ndeki mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde seçimi kazanan AKP,’li Oktay Yılmaz’ın mazbata töreni sırasında, CHP’li 70 yaşındaki Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal’a kafa atarak burnunu kıran MHP’li Alpaslan Karaaslan’ın saldırı görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Alpaslan Karaaslan’ın Zülfikar Bal'a küfürler savurarak saldırdığı görülüyor.

İL BAŞKANI TEKİN: TASVİP ETMİYORUZ

Öte yandan MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, "Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye meclis üyelerinin mazbata töreninde yaşanan tatsız olayı tasvip etmediklerini" belirtip "sağduyu" çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili gerekli incelemenin ayrıntılı bir şekilde yapıldığını belirten MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Bu vesileyle CHP Meclis Üyesi Zülfikar Bak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa siyasetinde sağduyunun hakim olması için hassasiyetle mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim. Kamuoyununun bilgisine."

Son Haberler
Günlük makyajının maliyeti dudak uçuklattı: Tam tamına 21 bin 830 TL Video
Günlük makyajının maliyeti dudak uçuklattı: Tam tamına 21 bin 830 TL
İşte Nuri Alço'nun son durumu Gündem
İşte Nuri Alço'nun son durumu
Son dakika... Fenerbahçe sahadan çekildi Spor
Son dakika... Fenerbahçe sahadan çekildi
Kastamonu’da 2 katlı ev alevlere teslim oldu Yerel Haberler
Kastamonu’da 2 katlı ev alevlere teslim oldu
CHP'li vekilin mazbata töreninde il müdüründen şok eden sözler. 'Değerli alkışlarınız bu kadar mı?' Gündem
CHP'li vekilin mazbata töreninde il müdüründen şok eden sözler. 'Değerli alkışlarınız bu kadar mı?'
Amazon, depolarında insansı robot kullanımına başladı Video
Amazon, depolarında insansı robot kullanımına başladı
Beşiktaş'tan TFF'ye seçim tepkisi. Yol haritasını açıkladılar Spor
Beşiktaş'tan TFF'ye seçim tepkisi. Yol haritasını açıkladılar