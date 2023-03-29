Kortta korkutan an. Ünlü tenisçi yere yığıldı

Bianca Andreescu, Miami Açık'taki dördüncü tur maçında sol ayak bileğinden sakatlanarak maçı bırakmak zorunda kaldı.

Ekaterina Alexandrova ile karşılaşan Andreescu, ikinci setin üçüncü oyununda top için bir hamle yaptı ve ardından dayanılmaz acılar içinde sahaya yığıldı. Sağlık personeli tarafından yapılan müdahalenin ardından Andreescu, testler için hastaneye gitmeden önce tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkarıldı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Amerika Açık'ın 2019 şampiyonu Bianca Andreescu, yılın son Grand Slam turnuvasına ilginç bir giriş yapmış ve gündem olmuştu.

Harmony Tan ile ilk turda eşleşen ve karşılaşma sırasında kıyafeti nedeniyle hareket etmekte zorlandığını iddia eden Andreescu, hakemden ektsra bir mola talep etmişti.

Kıyafetindeki eteğin atışlarını etkilediğini belirten 22 yaşındaki raket, hakemin yanına giderek mola talep ederken "Yani, bu benim suçum değil. Nike'ın suçu bu. Kıyafet gerçekten çok kötü. Değiştirmem gerekiyor. Gerçekten kötü." ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra muhabirlere açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Kanadalı tenisçi, özür diledi.

"Forehand vuruşlarımda kıyafetim beni rahatsız ediyordu. Rüzgar bana pek yardımcı olmadı. Hakeme karşı söylediklerimde bir saygısızlık yoktu. Tuvalet molamı kullanmamamı sağlaması için onu ikna etmeye çalışıyordum çünkü iki tuvalet hakkım olduğunu biliyorum. Hakem bu durumun normal olduğunu düşünerek yardımcı oldu."