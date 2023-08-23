Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi

2018’de Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar eden sosyetik isim Deniz Badrutt’un annesi Sakine Thiel, yıllar sonra sessizliğini bozarak gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 1
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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 2

2018'de Miami'de intihar eden Deniz Badrutt'un annesi Sakine Thiel, yıllar sonra Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'na konuştu. Damadı Johannes'in kızını ölüme terk ettiğini belirten Thiel, "Damadım 'İflas ettim' diye beni kandırdı. Her şeyimi satıp ortak hesaplarına para yolladım. Ama tüm parayı kendisi alıp kızımı aç bırakmış, üstelik de aldatmış. Kızımın ölümü şüpheli, araştırılmasını istiyorum" dedi.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 3

ST. Moritz'deki ünlü bir otelin sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt'un, 2018'te Miami'deki evinin balkonundan atlayıp intihar etmesi gündem olmuştu. Bu acı olaydan beş yıl sonra Deniz Badrutt'un annesi Sakine Thiel, kızını intihara sürükleyen durumu şüpheli bulduğunu ve özlemini gözyaşları içinde anlattı.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 4

Sakine Hanım, damadının, kızını sosyetenin tanınan ismi Kerem Dürsüt'ün eski eşi Katarina Gomez ile aldattığını, Deniz'i, Amerika'daki evinde çocuğuyla birlikte tek başına aç susuz bıraktığını, kızına kendisinin baktığını anlattı. Ayrıca şüpheli buldukları kızının ölümünün detaylıca araştırılmasını istediğini söyledi. Sakine Hanım konsolosluklarla görüştüğünü ancak maddi olarak sıkıntı içinde olduğu için avukat bile tutamadığından dert yandı.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 5

DENİZ'İ İNTİHARA GÖTÜREN OLAYLAR ZİNCİRİ

Deniz Badrutt; ailesiyle birlikte İsviçre St. Moritz'te bulunan Badrutt Oteli'nde kış tatilindeyken, otelin sahibi Andrea Badrutt, Deniz'i çok beğeniyor ve oğluyla tanıştırmak istiyor. Başta Deniz'in ailesi istemese de, Andrea Badrutt'un oğlu Johannes ve Deniz tanışıyor ve sonrasında evleniyorlar.

Evliliklerinin ilk yıllarında St. Moritz'te, Badrutt Ailesi'nin dedelerinden kalma evlerinde yaşıyorlar, bu süreçte çocukları da oluyor. Deniz, iyi eğitimli ve birçok dil bilmesine rağmen hayatını ailesine adıyor. Kışları St. Moritz'te yaşıyor, yazları da St. Tropez'de hayatlarına devam ediyorlar, bu süreçte sık sık ailece seyahatlere çıkıyorlar.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 6

Bir gün Deniz'e bir arkadaşı, kocasının hayatında başkasının olduğunu söylüyor. Deniz o günden itibaren ailesini kurtarmak için büyük bir mücadeleye başlıyor.

Johannes ise aniden oteli satıp Miami'ye taşınma kararı alıyor ve ailece Miami'ye taşınıyorlar. Johannes, burada lüks bir restoran açıyor ve lüks bir ev satın alıyor. Bu arada Deniz, İstanbul'da talihsiz bir kaza geçiriyor, iki ayağı kırılıyor. İstanbul'da tedavi görürken Johannes, çocukları Andrea ile St Moritz'e kayak yapmaya gidiyor.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 7

Yanlarında ise Kerem Dürüst'ün eski eşi Katarina Gomez ve çocukları da var. Bu süre zarfında Deniz, kocası ve oğlu ile sadece telefon üzerinden görüşme şansı bulabiliyor. İlerleyen günlerde ise Deniz, kocasına artık Miami'ye evine dönmek istediğini söylüyor ama kocası iflas ettiğini, evi sattığını anlatıyor ve sonrasında Deniz'e bir apartman dairesi tutuyor. Ayrılık süreci de böyle başlıyor. Deniz tek başına apartman dairesinde sakat bir halde yaşamaya çalışıyor ve sonunda dayanamayıp annesini arayıp yardım istiyor.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 8

Johannes, Deniz'in annesi Sakine Hanım'ı da iflas ettiğine inandırıyor. Anne elindeki birçok mülkü satıp Johannes ve Deniz'in ortak hesabına her ay yolluyor. Johannes, gelen parayı kendisi için kullanıyor ve Deniz'e ayda 500 dolar veriyor. Gerçeği öğrenen anne, kalan mülklerini de satıp kızının yanına gidiyor ve ona bakması için bir yardımcı tutuyor.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 9

Johannes ise Güney Amerika'ya birçok yatırım yapıp oraya taşınıyor, yanına oğlu Andrea, sevgilisi Katarina Gomez ve oğlunu da alıyor, orada birlikte yaşamaya başlıyor.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 10

Sakine Hanım'ın elinde artık hiçbir şey kalmayınca kızını Miami'de bırakıp yurda dönüyor. Bu arada boşanma süreci başlıyor. Avukatların olduğu bir görüşmede Deniz boşanmak istemediğini söylüyor, kocasının hiçbir teklifini kabul etmeyip çıkıyor. Deniz, aynı gün apartman dairesinden kendisini atıyor.

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Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi 11
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