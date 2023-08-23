Miami’de intihar eden sosyetik ismin annesi sessizliğini bozdu: Kızım aç bırakıldı, aldatıldı, ölüme terk edildi

DENİZ'İ İNTİHARA GÖTÜREN OLAYLAR ZİNCİRİ
Deniz Badrutt; ailesiyle birlikte İsviçre St. Moritz'te bulunan Badrutt Oteli'nde kış tatilindeyken, otelin sahibi Andrea Badrutt, Deniz'i çok beğeniyor ve oğluyla tanıştırmak istiyor. Başta Deniz'in ailesi istemese de, Andrea Badrutt'un oğlu Johannes ve Deniz tanışıyor ve sonrasında evleniyorlar.
Evliliklerinin ilk yıllarında St. Moritz'te, Badrutt Ailesi'nin dedelerinden kalma evlerinde yaşıyorlar, bu süreçte çocukları da oluyor. Deniz, iyi eğitimli ve birçok dil bilmesine rağmen hayatını ailesine adıyor. Kışları St. Moritz'te yaşıyor, yazları da St. Tropez'de hayatlarına devam ediyorlar, bu süreçte sık sık ailece seyahatlere çıkıyorlar.