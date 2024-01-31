Micheal Jackson’ı canlandıracak isim belli oldu. Setten ilk fotoğrafı paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Micheal Jackson’ı canlandıracak isim belli oldu. Setten ilk fotoğrafı paylaştı
Popun kralı Micheal Jackson’ın hayatını anlatan filmin 2025’te vizyona girmesi beklenirken şarkıcıyı canlandıracak isim de belli oldu.

Popun kralı Micheal Jackson’ın hayata film oluyor. 18 Nisan 2025’te vizyona girmesi beklenen filmin isminin “Michael” olacağı açıklandı.

Filmde Jackson’ı şarkıcının yeğeni Jaafar canlandıracak. Amcası Michael Jackson’ı canlandıracak olan Jaafar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, amcasının hikayesini ekrana taşımaktan onur duyduğunu belirtirken “Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakından görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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Jaafar ayrıca sosyal medya hesabından amcası Micheal Jackson’a dönüştüğü anları da paylaştı.

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Filmde Jackson’ın annesi Katherine Jackson'ı Nia Long, Micheal’ın küçüklüğünü ise 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandıracak.

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