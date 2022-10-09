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  • İtalyan oyuncu Michele Morrone 30 bin TL hesap ödedi. Ünlü aktörün İstanbul tatili devam ediyor

İtalyan oyuncu Michele Morrone 30 bin TL hesap ödedi. Ünlü aktörün İstanbul tatili devam ediyor

İstanbul'a gelen İtalyan oyuncu Michele Morrone, önceki gün Beşiktaş'ta objektiflere yansıdı. Morrone, dört arkadaşı ile birlikte gittiği bir restoranda 30 bin TL hesap ödedi. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:58
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Michele Morrone İstanbul'a geldi! Arkadaşlarıyla yediği yemeğe 30 bin lira ödedi

İtalyan oyuncu Michele Morrone 30 bin TL hesap ödedi. Ünlü aktörün İstanbul tatili devam ediyor
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İtalyan oyuncu Michele Morrone, tatil için İstanbul'u tercih etti. Morrone, önceki gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezi çıkışında objektiflere takıldı. 

30 BİN TL'LİK YEMEK

Habertürk’te yer alan habere göre; Michele Morrone, gittiği alışveriş merkezindeki bir mekanda dört arkadaşı ile beraber yemek yedi. Mekanda yaklaşık dört saat kalan Morrone’nin 30 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

TÜRKİYE İÇİN MÜKEMMEL DEMİŞTİ

Daha önce verdiği bir röportajda “Türkiye’de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum” diyen Morrone, 2021 yazında da iş görüşmeleri için İstanbul'a gelmişti.

İstinyePark'ta objektiflere yansıyan Michele Morrone, muhabirlerin, “Türkiye’yi nasıl buldunuz?” sorusuna; “Perfect (Mükemmel)” diye yanıt vermişti.

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