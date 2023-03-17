Oyuncu Michele Morrone sevgilisiyle İstanbul'da

365 Gün filmiyle adından söz ettiren dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone'nin Türkiye sevgisi bitmiyor.

Daha önce de tatil için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü yıldız, Galataport'ta görüntülendi.

Bir restoranda kahvaltı yapan Morrone, kendisini tanıyan hayranlarının fotoğraf isteğini ise, "Gizli geldim" diyerek reddetti.

İtalyan yıldıza üç koruma eşlik ederken, ünlü oyuncu yaklaşık iki saat kaldığı mekandan kız arkadaşı Moara Sorio ile el ele çıktı.

Mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince keyfi kaçan sevgililer, yüzlerini saklayarak görüntü vermemeye çalıştı.

O sırada Morrone'nin bir korumasıyla gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

Fotoğrafların silinmesini isteyen koruma daha sonra, "Çekemezsiniz ve kendisi de bunu istemiyor" diyerek görüntü almaya çalışan gazetecileri engellemeye çalıştı.

Basın mensupları, "Yasal alan, çekebiliriz" diyerek, çekime devam etmesi üzerine, ünlü yıldızın korumasının bu sefer de objektifi eliyle kapatmaya çalışması gerginliğin daha da artmasına neden oldu.

Yaşanan gerginliğin ardından ünlü yıldız bir süre mağazaları dolaştı.

Giyim ve hediyelik eşya mağazalarını dolaşan sevgililer şehir turu yapmak için araçlarına binerek oradan ayrıldı.

