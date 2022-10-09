9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle sahneye çıktı. Evlendiği iddia edilen Iraklı iş insanı hediye etmişti

Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle sahneye çıktı. Evlendiği iddia edilen Iraklı iş insanı hediye etmişti

Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddia edilen şarkıcı Ebru Gündeş’in, önceki akşam çıktığı sahnede yüzük gösterisi yaptı. Iraklı iş insanın hediye ettiği 1.8 milyon dolarlık yüzükle sahneye çıkan ve şarkıları eşliğinde durmadan dans eden Gündeş’i görenler "Yüzüğü göstermek için ne dans etti" yorumlarında bulundu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 10:54
Takip Et

Ebru Gündeş Iraklı iş insanın hediye ettiği 1.8 milyon dolarlık yüzükle sahneye çıktı! Yüzük gösterisi yaptı

Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle sahneye çıktı. Evlendiği iddia edilen Iraklı iş insanı hediye etmişti
+
Aa
-

Şarkıcı Ebru Gündeş, evlendiği iddia edilen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi olan 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaşla sahne aldı. Özel hayatı hakkında konuşmayan Ebru Gündeş'in yüzüğünü görenler "Yüzüğü göstermek için ne dans etti" yorumunda bulundu.

Rıza Sarraf'tan boşanan Ebru Gündeş Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni aşka yelken açtı. Bahar Candan'ın eski aşkı olan 28 yaşındaki Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'e aldığı pahalı hediyelerle gündeme geliyor.

Son olarak Rassan Khoshnaw'un Gündeş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcadığı iddia edilmişti. Dubai’deki ‘Burj El Arab Oteli'nin kral dairesindeki teklif için Rassan, 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzüğü de Ebru Gündeş'e vermişti.

Güneş'in 1.8 milyon dolar, yani 33 milyon lira değerinde yüzükle sahneye çıkması sosyal medyayı salladı. Dans ederken ellerini ön planda tutan Ebru Gündeş'e "Kadın zengin seviyor", "Yüzüğü göstermek için ne dans etti" yorumları yağdı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
3
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın Davutoğlu planı: Sırlar ortaya çıktı
6
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın Davutoğlu planı: Sırlar ortaya çıktı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın Davutoğlu planı: Sırlar ortaya çıktı
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
7
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Otomobile çarpan araç fırına girdi! O anlar kamerada
﻿Otomobile çarpan araç fırına girdi! O anlar kamerada
﻿Otomobile çarpan araç fırına girdi! O anlar kamerada
﻿KPSS ön lisans oturumu başladı
﻿KPSS ön lisans oturumu başladı
﻿KPSS ön lisans oturumu başladı
﻿Başkent Kültür Yolu'nda Hakan Aysev rüzgarı
﻿Başkent Kültür Yolu'nda Hakan Aysev rüzgarı
﻿Başkent Kültür Yolu'nda Hakan Aysev rüzgarı
﻿Balkan Festivali'nde Suzan Kardeş fırtınası
﻿Balkan Festivali'nde Suzan Kardeş fırtınası
﻿Balkan Festivali'nde Suzan Kardeş fırtınası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.