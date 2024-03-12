Michelin yıldızlı şef onlarca kişiyi zehirledi

59 yaşındaki İtalyan şef Marco Sacco, 2021'de ünlü Piccolo Lago di Verbania adlı restoranında deniz tarağı risotto pişirdi. Fakat yemekler düğüne katılan davetlilere verildikten kısa bir süre sonra birçok misafir mide bulantısı, kusma gibi durumlar yaşayarak hastanenin yolunu tuttu.

Olaydan sonra davalık olan İtalyan şef ve restoranın müdürü Raffaella Marchetti çıkarıldıkları mahkemede ihmal ve zararlı gıda maddeleri ticareti yapmak nedeniyle suçlandı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Sacco ve Marchetti, düğünün sahibi olan çifte 6.800 pound ve 53 davetlinin her birine 200 pound dahil olmak üzere, tazminat bedeli olarak 18 bin pound verilmesi için cezaya çarptırıldı. Verilen para cezası ile birlikte ikili, şartlı uzaklaştırmayla beraber iki ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sacco'nun bilmeden konuklara verdiği Fransa'dan ithal olan istiridyelerin norovirüs ile enfekte olduğu öğrenildi. İddiaya göre kapalı ambalajın üzerinde böyle kullanımını yasaklayan hiçbir uyarı olmadığı için istiridyeler çiğ olarak misafirlere servis edildi.

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Michelin yıldızlı İtalyan şef, çıktığı mahkemede kendisinin daha önce de 3000 benzer yemek servis ettiğini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadığını söyleyerek şu şekilde savundu:

"Üreticinin etiketinde ve ürünün teknik veri sayfasında gösterildiği gibi çiğ olarak yenebilen istiridyeler satın aldık. Bunlar 2015'ten beri kullandığım istiridyeler. Bu tedarikçiden aldığım malzeme ile üç binden fazla yemek servisi yapmışımdır."

Virüsün olduğu yemeğin İtalya'da gündeme gelmesinin ardından, ülkede çiğ istiridye, midye gibi taze balık yemekleri sipariş etmekten çekinileceğine yönelik endişeler ortaya çıktı.