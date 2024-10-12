Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni ekimde düştü

Tüketici güvenindeki bu düşüş, hem mevcut ekonomik koşullara ilişkin algının hem de gelecekteki beklentilerin zayıfladığını gösteriyor.

Tüketici güveni anketinde, mevcut koşullar göstergesi 63,3’ten 62,7’ye, gelecekteki beklentiler göstergesi ise 74,4’ten 72,9’a geriledi. Bu durum, tüketicilerin ekonomik ortamdan duydukları memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koyuyor. Anket sonuçları, insanların mevcut ekonomik durumlarını değerlendirmelerinde ve geleceğe dair beklentilerinde bir düşüş yaşadıklarını gösteriyor.

Fiyatlar konusuna gelindiğinde, önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri %2,7’den %2,9’a yükseldi. Ancak beş yıllık enflasyon tahminleri %3,1’den %3’e geriledi. Bu durum, tüketicilerin kısa vadede fiyat artışlarını daha fazla hissettiklerini, ancak uzun vadede daha iyimser olduklarını düşündürüyor.

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, bu veriler hakkında yaptığı açıklamada, "Tüketiciler yüksek fiyatlardan dolayı hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Ancak, uzun vadeli iş koşulları altı ayın en yüksek okumasına ulaşırken, mevcut ve beklenen kişisel finanslar hafifçe yumuşadı" ifadelerini kullandı. Hsu’nun bu yorumu, tüketicilerin kısa vadeli ekonomik zorlukların farkında olduklarını ancak gelecekteki iş koşullarına dair daha umutlu olduklarını vurguluyor.

Tüketici güvenindeki bu dalgalanmalar, ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon ve fiyat artışları gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor. Tüketicilerin güven seviyelerindeki bu değişiklikler, gelecekteki harcama alışkanlıklarını ve ekonomik büyümeyi etkileyebilir. Dolayısıyla, bu verilerin izlenmesi, ekonominin genel durumu hakkında önemli ipuçları sağlayabilir.