Miçotakis korona oldu

Covid-19 testi pozitif çıkan eski Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, seçim kampanyası sırasında çok fazla temas ettiğini söyledi.

Miçotakis korona oldu

Miçotakis Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim öncesinde çok sayıda insanla sarıldım ve öpüştüm. Bu çok hoştu ama bazen riskli de olabiliyor. Bugün yaptığım Covid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi” diye yazdı.

Miçotakis, evde istirahat edeceğini ve Athos Dağı’na yapmayı planladığı seyahati iptal ettiğini belirtti. “Athos Dağı’na gitmek isterdim ama olmadı. Olsun, o hep orada duruyor, başka bir zaman giderim” dedi.
Yunanistan’da 21 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde Miçotakis’in başkanlığını yaptığı Yeni Demokrasi (ND) Partisi yüzde 40,79 oy alarak parlamentoda 146 milletvekili çıkarmıştı. Ancak hiçbir parti tek başına iktidar olamayınca Cumhurbaşkanlığı 25 Haziran’da yeniden seçim yapılacağını duyurmuştu.

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