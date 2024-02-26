Microsoft, Mistral AI ile yeni ortaklık kurdu

Kaynak: AA
Microsoft, Mistral AI ile yeni ortaklık kurdu
ABD'li teknoloji devi Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamada, bu yeni iş birliğinin Mistral AI'nın Azure'un son teknolojiye sahip yapay zeka altyapısına erişim sağlayarak yeni nesil büyük dil modellerinin geliştirilmesini ve dağıtımını hızlandıracağı belirtildi.

Ayrıca, Mistral AI'nın yapay zeka modellerinin Azure bulut bilişim platformu üzerinden kullanıma sunulacağı ifade edildi.

Açıklamada, Microsoft'un küresel yapay zeka inovasyonunu ve büyümesini desteklemeye odaklandığı ve Mistral AI ile olan ortaklığın güvenilir ve emniyetli yapay zeka sistemleri ve ürünleri oluşturmaya yönelik bir taahhüt üzerine kurulduğu vurgulandı.

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