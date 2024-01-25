Microsoft’un piyasa değeri yükseldi

Kaynak: Bloomberght
Microsoft’un piyasa değeri yükseldi
Microsoft'un piyasa değeri gün içinde 3,01 trilyon doları gördü

Bir yılda hisseleri yüzde 68'in üzerinde atan Microsoft'un hisse değeri, bugün yüzde 1'in üzerinde artarak 404,78 dolara yükseldi.

Bu yükselişin ardından Microsoft, Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

İlk kez 1 milyar dolarlık piyasa değerine 1986'da ulaşan Microsoft, ocak ayının başında kısa süreliğine dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bırakmıştı.

Microsoft'un son dönemde yapay zeka çalışmalarına ağırlık vermesiyle hisselerindeki yükseliş dikkati çekmişti.

Şirketin hisseleri, yatırımcıların Microsoft'un yapay zeka yatırımlarına pozitif bakmasıyla yıl başından bu yana yüzde 7'den fazla değerlenmişti.

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