Faiz kararına saatler kala dolar ve altında son durum

Kaynak: Haber Merkezi Büşra Kapan
Faiz kararına saatler kala dolar ve altında son durum
Dolar/TL kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne sınırlı yükselişle başladı.

Dolar/TL kuru sabah seansında TSİ 10.08’de 30.27 seviyesini gördü.

Dolar /TL kuru dünü 30.20 seviyesinde kapatmıştı.

Bugün yurtiçi piyasalarında 14.00’te TCMB faiz kararını açıklanacak.

TCMB’den gelecek olan karar yurtiçi piyasaları tarafından merakla bekleniyor.

TCMB’NİN FAİZLERİ 250 BAZ PUAN ARTIRARAK YÜZDE 45 SEVİYESİNE YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR.

Karar metninde yer alacak olan ifadeler merakla bekleniyor.

EURO/TL TARAFINDA DA YÜKSELİŞLER GÖRÜLÜYOR

Euro/TL aynı saat diliminde 33.06 seviyesini gördü.

Euro/TL dünü 32.90 seviyesinde tamamladı.

Gram altın ise ons altının 20.15 seviyesine gerilemesi ve dolar/TL kurunun yükselişi arasında sıkışıp kalıyor.

Gram altın aynı saat diliminde 1.961 TL2de bulunuyor.

Çeyrek altın, 3.208 TL’de

Yarım altın, 6.415 TL’de

Cumhuriyet altın ise 12.790 TL’den işlem gördü.

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