Teknoloji devi 2023’te gelirini artırdı

IBM'nin geliri 2023’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yayımlana verilere göre IBM’nin geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 17,4 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi ise, şirketin gelirinin dördüncü çeyrekte 17,2 milyar dolara çıkmasıydı.

IBM'in geliri, 2022'nin aynı döneminde ise 16,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin yazılım gelirleri yüzde 3, danışmanlık gelirleri yüzde 6 ve altyapı gelirleri ise yüzde 3 arttı.

IBM'nin 2023 genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artarak 61,9 milyar dolar oldu.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA GELİRLERİ İKİYE KATLANDI

Gelen verilere göre, IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, dördüncü çeyrekte tüm segmentlerde gelirlerini artırdıklarını söyleyerek, "Yapay zekaya yönelik müşteri talebi hızlanıyor." dile getirdi.

Krishna, serbest nakit akışı hedefini de aştıklarını söyleyerek, 2024 için uygun gelir performansı ve yaklaşık 12 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklediklerini söyledi.