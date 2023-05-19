Mide ağrısı nedir? Mide ağrısı belirtileri nelerdir? Mide ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan mide ağrıyla ilgili detaylar internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Peki, mide ağrı nedir? Mide ağrısı belirtileri nelerdir? Mide ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Mide ağrısı nedir? Mide ağrısı belirtileri nelerdir? Mide ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan mide ağrısıyla ilgili detaylar…

MİDE AĞRISI NEDİR?

Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlık hissini tanımlar. Herkes en az bir kere olmakla birlikte yaşamının bir bölümünde bu şikayetten yakınır. Mide ağrısının çoğu nedeni endişe uyandıracak durumlar olmasa da bu şikayet ciddi hastalıkların seyri sırasında da oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır.

MİDE AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide ağrısı, karnın üst kısmında kaburgaların hemen altında hissedilir. Mide ağrısına şişkinlik, bulantı, kramp gibi problemler eşlik edebilir. Mide ağrısı bazen yemekten önce daha şiddetli olurken bazen de yemekten sonra şiddetlenir. Ağrının süresi, şekli, özellikleri gibi durumlar ağrıya neden olan rahatsızlığa göre değişir.

MİDE AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Mide ağrısının geçmesi için altta yatan rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekir. Ancak gaz, viral gastroenterit gibi durumlarda genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

Akut gastrit tedavisinde H. pylori enfeksiyonu için antibiyotik tedavisine başlanabilir. Kronik gastritte ise mideyi tahriş eden durum ortadan kaldırılmalıdır. Apandisit, safra taşı gibi hastalıkların tedavisinde ise genellikle cerrahiye başvurulur. Hepatit gibi karaciğer enfeksiyonlarında antiviral ilaçlar, pankreatit için ise antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

Divertikülit ve bağırsak tıkanıklığı için de genellikle hastanın ameliyata alınması gerekir.
Peki mide ağrısını en çabuk ne keser? Mideyi rahatlatmak için ne yapılmalı? Mide ağrısının hafiflemesini sağlayacak bazı uygulamalar vardır.

Bunlar:

Bol bol su içmek

Zencefil kürü tüketmek ya da zencefil çayı içmek

Papatya çayı içmek

Muz yemek

Karna çok uzun süre kalmayacak şekilde sıcak su torbası koymak olarak sıralanabilir.
‘Şiddetli mide ağrısı nasıl geçer?’ sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Ancak şiddetli karın ağrısı şikayeti olan kişiler sorunu kendileri çözmeye çalışmak yerine en yakın sağlık merkezine başvurması önerilir. Şiddetli mide ağrısının ciddi bir sağlık sorununa işaret edebileceği unutulmamalıdır.

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