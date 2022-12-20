Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Mide bulantısına hangi yiyecekler iyi gelir?

Mide bulantısı rahatsızlığı çeşitli sebeplerle ortaya çıkarak kişinin gündelik hayatına olumsuz etkiler bırakıyor. Fakat mide bulantısını bazı önlemler alarak, doğru besinleri tüketerek mide bulantısını geçirmek mümkün. Peki, Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer?

Mide bulantısı çeşitli nedenlerle meydana gelebilen kişinin gündelik yaşantısını olumsuz etkileyen hastalıklar arasında yer alıyor. Ancak evde alınabilecek bazı önlemler ve tüketilebilecek bazı besinlerle mide bulantısını hafifletmek veya geçirmek mümkün. Mide bulantısı için ilaçlar mevcuttur.

Mide bulantısı kusma isteği oluşturan ve genellikle kusmayla sonuçlanan bir durumdur. Mide bulantısı tek başına bir hastalık değildir, ancak kusma, ishal, göğüs ağrısı, baş dönmesi gibi belirtilerle birlikte seyrediyorsa kısa zamanda doktora başvurulmalıdır.

MİDE BULANTISINA HANGİ YİYECEKLER İYİ GELİR?

Zencefil hem bulantıya çok iyi gelir hem de sağlık açısından çok faydalı bir bitkidir.

Limon; özellikle papatya çayının içinde bulantıya çok iyi gelir.

Nane hem kokusu hem de aroması ile mide bulantısına iyi gelir.

Tuzlu kraker ve tuzlu bir ayran da bulantının azalmasına yardımcı olur.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Uzmanlar mide bulantısı için tüketilecek doğru besinlerin yanı sıra başka çözümler de tavsiye ediyor.

Mutlaka temiz havayı içinize çekip derin derin nefesler alın.

Kolonya gibi ferahlatıcı kokuları vücudunuzun belli noktalarına sürün ve avucunuzdan koklayın.

Eğer araba yolculuğu yapıyorsanız telefona bakmayın ve yolun gidişine ters oturmayın.

Yemek yedikten sonra hemen yatmamaya dikkat edin. Midenizi aşırı doldurmayın ve çok yağlı yiyecekler tüketmeyin.

Bulunduğunuz odanın penceresini mutlaka açın ve temiz havanın içeri girmesini sağlayın.

Eğer gücünüz varsa temiz havada yürüyüşe çıkın.

Başınızı çok oynatmamaya çalışın ve ani hareketler yapmayın.

Özellikle bulantınız çok artarsa ve bulabiliyorsanız nane yaprağı çiğnemek veya nane çayı içmek iyi gelebilir, hiçbiri yoksa bol naneli bir sakız bile olabilir.

Gün içinde çok fazla kahve içip vücudu susuz bırakmak bulantıya sebep olur. Çok az su içebilir, hatta içine limon da sıkabilirsiniz.