Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı?

Merve Elçi
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı?
Halk arasında mide koruyucu ilaç olarak isimlendirilen ilaçların çeşitli hastalıklara neden olduğu ortaya çıktı.

Proton Pompası İnhibitörü (PPİ) adı verilen ilaçlar, mide asidini azaltan ve mide koruyucu olarak bilinen ilaçlardır. Bu ilaçlar son 30 yıldır dünyada çok kullanılmaktadır. Başlangıçta yan etkisi az olan güvenli ilaçlar olarak görülen bu ilaçlar, yapılan araştırmalar sonucunda uzun süreli ve denetimsiz kullanımlarının bazı sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koymuştur. PPİ ilaçlar, tıbbi olarak şu hastalıklarda sıkça kullanılmaktadır:

-Gastrin hormonu üreten tümörler Gastrin hormonunun fazla salgılanması, mide başta olmak üzere ince bağırsakta ülsere neden olur. Bu tümörlerin tedavisinde, mide asidini düşürmek için PPİ ilaçlar diğer tedavi yöntemleriyle birlikte verilir.

-Mide ve İnce Bağırsak Ülserleri PPİ ilaçlar, mide ve 12 parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde ilk seçenek olan ilaçlardır.

-Reflü hastalığı Reflü hastalığı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu göğüs ortasında yanma ve yemek sonrası ağıza yemek gelmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. PPİ ilaçlar, bu hastalığın tedavisinde de kullanılan ilaçlardır.

-Romatizmal ilaçlarla ilişkili ülserlerin önlenmesi Gastrit ve ülser oluşumunda etkili olan Helicobacter pylori adlı bakterinin tedavisinde, PPİ ilaçlar tedavi protokollerinin bir parçasıdır.

PPİ ilaçların uzun süreli kullanımı, birçok riskle bağlantılıdır. Uzun sürenin ne kadar olduğu konusunda kesin bir fikir birliği yoktur, ancak altı aydan bir yıla kadar olan kullanım süreleri uzun süre olarak kabul edilebilir.

PPİ ilaçların uzun süreli kullanımının neden olabileceği sorunlar iki ana başlık altında ele alınabilir.

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