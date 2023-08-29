Mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitkiler ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitkiler belli oldu. Detaylar haberimizde…

Mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitkiler ortaya çıktı

Editör: İsa Karaarslan

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitkiler belli oldu.

İşte detaylar…

REFLÜYE İYİ GELEN BİTKİLER ŞUNLARDIR:

Papatya

Kaygan karaağaç (Mutlaka doktorunuzdan onay alarak kullanın)

Meyan kökü

Hatmi çiçeği

Zerdeçal

Brokoli

Havuç

Lahana

Kereviz

Kantaron yağı

GASTRİTE İYİ GELEN BİTKİLER

Tarçın,

Kimyon,

Rezene,

Papatya çayı,

Meyan Kökü,

Zerdeçal

GASTRİT VE REFLÜ ŞİKÂYETİNİZ VARSA DİKKAT

Uzmanı gastrit ve reflüyle ilgili dikkat çeken şu açıklamayı yaptı:

“Sindirim sistemine faydalı olan bitki çaylarının en başında nane gelmektedir. Rezene çayı, anason çayı, kekik çayı da sindirimi ve hazmı kolaylaştırır. Mide şikayetlerinde rahatlama sağlar. Fakat eğer ki gastrit, reflü gibi şikayetler varsa, doktora ve diyetisyene danışarak bitki çayları tüketilmelidir.”

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