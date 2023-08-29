Mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitkiler ortaya çıktı

Editör: İsa Karaarslan
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitkiler belli oldu.
İşte detaylar…
REFLÜYE İYİ GELEN BİTKİLER ŞUNLARDIR:
Papatya
Kaygan karaağaç (Mutlaka doktorunuzdan onay alarak kullanın)
Meyan kökü
Hatmi çiçeği
Zerdeçal
Brokoli
Havuç
Lahana
Kereviz
Kantaron yağı
GASTRİTE İYİ GELEN BİTKİLER
Tarçın,
Kimyon,
Rezene,
Papatya çayı,
Meyan Kökü,
Zerdeçal
GASTRİT VE REFLÜ ŞİKÂYETİNİZ VARSA DİKKAT
Uzmanı gastrit ve reflüyle ilgili dikkat çeken şu açıklamayı yaptı:
“Sindirim sistemine faydalı olan bitki çaylarının en başında nane gelmektedir. Rezene çayı, anason çayı, kekik çayı da sindirimi ve hazmı kolaylaştırır. Mide şikayetlerinde rahatlama sağlar. Fakat eğer ki gastrit, reflü gibi şikayetler varsa, doktora ve diyetisyene danışarak bitki çayları tüketilmelidir.”