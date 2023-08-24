Zencefil ülser ve reflüye iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan reflü ve ülsere iyi gelen zencefil dikkat çekti.

Zencefil ülser ve reflüye iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Soğuk algınlığına iyi gelen zencefil bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zencefil; Ülser ve reflü tedavisine destek olabilir.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının(duodenum), sindirim sıvıları ve mide asidi gibi tahriş edici vücut sıvıları tarafından tahrip edilmesi ve doku kaybı meydana gelmesidir.

REFLÜ NEDİR?

Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığı, ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstermektedir. Atipik reflü ise yemek borusunun iç tarafında gelişen ödem sonrasında boğazda bir yumru hissine neden olabilir.

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Zencefil çay olarak, toz halinde ve taze olarak tüketilebilir. Zencefilin faydalı bileşenleri en fazla taze kök formunda bulunur. Peki, zencefil nasıl tüketilmeli? Zencefili çay olarak tüketebileceğiniz gibi, kek ve kurabiyelere, yemek ve çorbalara ekleyerek de kullanabilirsiniz. Zencefilli kurabiye, zencefilli portakallı tavuk, zencefilli pilav bunlara örnek olarak gösterilebilir.

İlgili Haberler
Zencefil bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
Zencefil bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
Zencefil bitkisi neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Melih Gökçek’in ciddi ciddi çektiği videoya herkes güldü Güncel
Melih Gökçek’in ciddi ciddi çektiği videoya herkes güldü
Google Chrome'a işleri kolaylaştıracak efsane özellik geliyor Teknoloji - Otomotiv
Google Chrome'a işleri kolaylaştıracak efsane özellik geliyor
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü’nün rengi turkuaza döndü Güncel
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü’nün rengi turkuaza döndü
TFF'den Beşiktaş'a: Ceza vermeye devam edeceğiz Spor
TFF'den Beşiktaş'a: Ceza vermeye devam edeceğiz
Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi. Kimse tanıyamadı Magazin
Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi. Kimse tanıyamadı
İngiltere Savunma Bakanı: Savaş ne kadar sürerse Ukrayna'yı o kadar destekleyeceğiz Dünya
İngiltere Savunma Bakanı: Savaş ne kadar sürerse Ukrayna'yı o kadar destekleyeceğiz
Patates böyleyse ağzınıza bile sürmeyin. Zehir saçıyor. Sindirim sistemini yok ediyor Sağlık
Patates böyleyse ağzınıza bile sürmeyin. Zehir saçıyor. Sindirim sistemini yok ediyor