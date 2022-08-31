﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine

tv100’de yer alan habere göre; Dr. Ayşegül Çoruhlu sosyal medya hesabı üzerinden baş ağrısı olan, migren şikâyeti bulunanların dikkat etmesi gereken detayları tek tek anlattı.

Stresten dolayı baş ağrılarının yaşanmasının nedenine dikkat çeken Çoruhlu, önce aklımıza “Yeterince oksijen alıyor muyum?” Sorusunun gelmesinin gerektiğini dile getirdi.

“BAŞ AĞRIMIZ VARSA KASILMALARA BAKACAĞIZ”

Boyun ve sırt bölgelerindeki kasılmanın da ağrıya neden olabileceğini kaydeden Çoruhlu, “Baş ağrımız varsa kasılmalara bakacağız” diyerek boyun ve çenedeki kasılmaları giderecek yolların bulunması gerektiğini vurguladı.

Dr. Çoruhlu, şeker sistemindeki bozuklukların da ağrıya neden olabileceğini ve kan değerine bakılması gerektiğini dile getirerek, karbonhidratın azaltılması gibi beslenme düzeninin değiştirilmesinin faydalı olabileceğini söyledi.