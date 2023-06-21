Migren, Stres ve baş ağrısına kolay çözüm

TANSİYON KAYNAKLI BAŞ AĞRILARI :

Eğer baş ağrısı boynunuzun arkasındaki kasların sıkışmasıyla başlayıp, kafatasından öne doğru sıçrayan kas spazmına dönüşüyorsa, nedeni muhtemelen stres veya sinirsel tansiyona bağlıdır. Ancak bu tip baş ağrılarına, aynı zamanda uzun süre ters pozisyonda oturmak veya çalışmak da neden olabilmektedir. Tansiyona bağlı ağrının kaynağı, bütün gün bir sırada veya bilgisayarın karşısında kambur biçimde oturmak olabilir.

TAVSİYELER

İki çay kaşığı badem yağına ikişer veya üçer damla lavanta, ardıç ve kekik yağlarından damlatıp ensenize ve şakaklarınıza masaj yaparak, kas spazmlarını hafifletebilir ve baş ağrısının ilerlemesini önleyebilirsiniz.

Rahatlatıcı bitkilerin çayları da yararlı olabilir; eşit miktarlarda güvercinotu, kestere ve lavantayı karıştırın ve gerek duydukça için (her fincan için bir tatlı kaşığı karışım).

NEVRALJİ

Sinirler boyunca uzanan keskin ve vurucu ağnlar genelde nevralji olarak adlandırılır. Bu problemin en sık görülen nedeni, sinir uçlarındaki iltihaplanmadır. Herhangi bir yerde oluşabilir, fakat genelde yüz ve kafatasından geçen trigeminusa ait sinirlerde oluştuğu, görülmektedir. Ağrıyı sıklıkla soğuk ve cereyan tetikler; yaygın nedenleri rüzgarlı havada ıslak saçla dışarı çıkmak ve soğuk havada spor yapmaktır.

Bitki uzmanları bu vakaya güvercinotu, takkeotu veya kantaron gibi sinir tonikleri, ağrı kesiciler, zencefil ve kırmızıbiber gibi dolaşım düzenleyiciler ve yatıştırıcılardan oluşan kombine tedaviler uygularlar.

TAVSİYELER

Ağrıyan bölgeye limon yağı, lavanta yağı veya demlenmiş kantaron yağı sürerek belirtileri hafifletebilirsiniz; bir tadı kaşığı sıcak suya beş damla limon yağı ekleyin veya yanıklar için önerilen lavanta ve kantaron bileşimini hazırlayın. (Isıtılmış limon dilimleri veya sıcak suyla karıştırılmış limon suyu, limon yağı yerine rahatlıkla kullanılabilir.)

Alternatif olarak kantaron, lavanta veya güvercinotu çayıyla ıslatılmış sıcak kompres uygulayabilirsiniz.

Eşit miktarlarda güvercinotu veya takkeotu ve kantaronu demleyin (her fincan için bir ya da iki tatlı kaşığı) ve bir tutam toz halinde zencefil, kırmızıbiber ya da karanfil ekleyerek için.

MİGREN :

Migren, "klasik migren" ve "yaygın migren" olmak üzere iki kategoriye ayrılır. İki durumda tipik olarak görüş alanında beliren keskin ışıklar gibi görme rahatsızlıklarıyla başlar. Aynı zamanda hastaların ellerinde iğne ucu gibi çıkıntılar görülebilir ve ağızlarında metal bir tat olur.

Klasik migrenin belirtileri birkaç dakika içinde hafiflerken, yaygın migreni şiddetli baş ağrısı ve ışığa karşı artan duyarlılık izler. Aynı zamanda mide bulantısı ve kusma da görülebilir. Hastalar genelde kriz sakinleşene kadar karanlık bir odada yatma ihtiyacı duyarlar; bu durumun geçmesi birkaç saat alır, fakat şiddetli vakalarda rahatsızlık birkaç gün devam edebilir. Sık sık safrayla ilgili problem yaşayan çocuklar, gelecekteki hayatlarında migrene yatkın olurlar. Eski araştırmalara göre, 45 yaşın altındaki migren hastalarında felç riski yüksektir. Devam eden veya aniden olağandışı bir şiddetle başlayıp üç gün veya daha uzun süren durumlarda bir uzmana başvurulmalıdır.

NEDENLERİ NELER

Migren genelde kırmızı şarap, çikolata, turunçgil, kahve veya kaşar içeren yanlış beslenmeden kaynaklanır. Problem aynı zamanda stres veya parlak ışığın flaş etkisine de bağlı olabilir.

TAVSİYELER

Kriz sırasında, eşit miktarlarda lavanta, kestere ve kantaron içeren çayı (her fincan için iki tatlı kaşığı) yavaş yavaş için.

Güvercinotu tabletleri de krizi hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sarı yasemin ve Piscidia erythrina kuvvetli iyileştirici olarak tavsiye edilsede satışları yasaklanmıştır.

Migren için en popüler bitkisel tedavilerden biri koyungözüdür. Migren krizleri önlemek için her gün taze yapraklarını çiğnemeyi deneyin veya hazır tablet ya da kapsüllerinden alın. Koyungözü hassas kişilerde balgam zarı ülserine genelde ağız ülseri formunda olur) neden olabilir.

Şakaklara sulandırılmış lavanta yağıyla (bir tadı kaşığı badem yağına 20 damla) masaj yapmak gelişmekte olan krizi engellemeye yardımcı olabilir.

