Mikroplarla savaşıyor. Çay olarak içildiğinde diş hastalıklarına savaş açıyor. İşte mucize ot

Tarhun otu, doğal ürünler arasında sağlık açısından önemli bir yere sahiptir. Bu bitki, vücudu hastalıklardan korumak ve tedavi etmek için doğal bir besin kaynağı olarak kullanılabilir.

Tarhun otu, vücuttaki zararlı mikropları öldüren antiseptik bir etkiye sahiptir.

Tarhun otu, ağız sağlığı için de faydalıdır. Çay şeklinde içildiğinde, diş ve diş eti iltihaplarını engeller.

MİKROP NEDİR?

Mikrop, mikroskopla görülebilen çok küçük canlılardır. Mikroorganizma olarak da bilinirler. Mikroplar, insan sağlığına etkilerine göre ikiye ayrılırlar: yararlı ve zararlı. Yararlı mikroplar, vücudun işlevlerine yardımcı olurken, zararlı mikroplar, hastalıklara neden olurlar.

Mikroplar, farklı ortamlara uyum sağlayabilir ve çoğalabilirler.

TARHU OTU NASIL KULLANILIR?

Tarhun otu, yemeklere, salatalara veya çaya lezzet katmak için kullanılabilir. Ancak tarhun otunu kullanırken şunlara dikkat etmek gerekir:

Tarhun otu, tatlımsı ve acımsı bir baharattır. Kokusu çok keskindir. Bu nedenle yemeklere az miktarda katmak yeterlidir. Yoksa yemeğin lezzetini bozabilir. Tarhun otunu yemeğin suyuna koyarak pişirmek, kokusunun daha iyi dağılmasını sağlar.

Tarhun otu, sirkeyle de iyi gider. Kendiniz tarhunlu sirke yapabilir ve salatalarınızda kullanabilirsiniz.

Tarhun otu, çay olarak da içilebilir. Bir miktar tarhun otunu kaynar suya atın ve demleyin. Sonra süzün ve afiyetle için.