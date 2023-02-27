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Milan Atalanta'yı yendi, Zlatan İbrahimovic tarihe geçti

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan, konuk ettiği Atalanta'yı 2-0 yendi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 05:42
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Milan, Atalanta'yı da yenerek galibiyetleri seriye bağladı

Milan Atalanta'yı yendi, Zlatan İbrahimovic tarihe geçti
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Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki takımı kozlarını paylaştı.

Milan, 26. dakikada Atalanta kalecisi Juan Musso’nun kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada da Junior Messias'ın kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Atalanta galibiyetiyle kırmızı-siyahlı takım, ligde üst üste 3. maçını kazandı ve puanını 47'ye çıkartarak ikinci sıradaki Inter ile puanını eşitledi. Milan'ın lig lideri Napoli arasında ise 18 puan fark bulunuyor.

Haftayı puansız kapatan Atalanta, 41 puanda ve 6. sırada kaldı.

Bu arada, Milan'ın 41 yaşındaki emektar golcüsü Zlatan İbrahimovic, 9 aylık sakatlığın ardından bu sezon ilk kez bu maçta 74. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. 

İbrahimovic bugünkü maçla aynı zamanda Serie A’da üç puanlık sistemin uygulandığı dönemde forma giyen "en yaşlı oyuncu" unvanını aldı.

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