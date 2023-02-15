Milan, Tottenham karşısında avantajı kaptı. Mirza Şeker yazdı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Devler Ligi başladı...

Son 16 turu ilk maçında Milan, San Siro'da İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırladı.

Mücadele öncesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı.

MILAN ETKİLİ BAŞLADI

Milan maçın ilk dakikalarından itibaren ağırlığını ortaya koydu. Oyunun kontrolünü Tottenham'a oranla daha fazla ele aldı.

BRAHIM DIAZ TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Milan ağırlığını ortaya koydu dedik, ilk golünü de bulması uzun sürmedi.

23 yaşındaki Brahim Diaz, 7. dakikada Tottenham'a karşı golünü attı.

Ayrıca attığı gol Diaz'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu.

YAN TOPLARDAN GOL ARADI

Tottenham, Milan tarafından yapılan faullerle birçok duran top kazandı.

Yan toplardan yapılan ortalarla gol arayan İngiliz ekibi, başarılı olamadı.

ERIC DIER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Tottenham'da stoper Eric Dier, 63. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Rövanş maçında oynayamayacak.

MILAN NET FIRSATI HARCADI

Milan maçta fişi çekebilirdi ancak 80'de net pozisyonu harcadı.

Leao'nun ortasında Thiaw'ın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

Thiaw müsait pozisyonda topu dışarı attı.

İNGİLTERE'YE AVANTAJLI GİDİYOR

Maçı Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 kazanan Milan, İngiltere'ye avantajlı gidecek.

İtalya temsilcisi, 2012'den beri Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalamıyor.

Bakalım Milan, eski günlerini görebilecek mi?