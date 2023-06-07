Milan'da flaş ayrılık

Milan, İdari Direktör ve ayrıca efsane futbolcusu olan Paolo Maldini'nin görevine son verildi.

Milan'da flaş ayrılık

Editör: Hamza Özalkuş

İtalya Serie A takımlarından Milan, İdari Direktör Paolo Maldini’nin görevine son verildiği açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paolo Maldini’nin kulüpteki görevinin 5 Haziran 2023’te sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Milan’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü ve özellikle 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yaptığı katkılardan ötürü Maldini’ye teşekkür edildi. Maldini’nin uhdesindeki sorumlulukların, A takımı çalıştıran teknik direktörüyle yakın çalışacak bir ekibe aktarılacağı ifade edildi.

Maldini ile beraber sportif direktör konumundaki Ricky Massara’nın da ayrılığa yakın olduğu kaydedildi.

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