Milan'da flaş ayrılık

Editör: Hamza Özalkuş

İtalya Serie A takımlarından Milan, İdari Direktör Paolo Maldini’nin görevine son verildiği açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paolo Maldini’nin kulüpteki görevinin 5 Haziran 2023’te sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Milan’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü ve özellikle 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yaptığı katkılardan ötürü Maldini’ye teşekkür edildi. Maldini’nin uhdesindeki sorumlulukların, A takımı çalıştıran teknik direktörüyle yakın çalışacak bir ekibe aktarılacağı ifade edildi.

Maldini ile beraber sportif direktör konumundaki Ricky Massara’nın da ayrılığa yakın olduğu kaydedildi.