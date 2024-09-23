Milano derbisinin kazanını Milan

Serie A'nın 5. haftasında Inter ile Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda mücadele etti. Konuk takım 9. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Inter'de Federico Dimarco ile 27. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla kapandı.

İkinci yarıda 2 takım da galibiyet golünü ararken, Milan 89. dakikada Matteo Gabbia'nın attığı golle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.

Ligdeki 2. galibiyetini elde eden Milan, puanını 8'e çıkarttı ve 7. sıraya yerleşti. Inter ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanla 6. sırada yer alıyor..

Inter gelecek hafta Udinese'ye konuk olacak, Milan ise Lecce ile karşılaşacak.