Milano derbisinin kazanını Milan

Kaynak: İHA
Milano derbisinin kazanını Milan

Serie A'nın 5. haftasında Milano derbisinde Milan deplasmanda karşılaştığı Inter'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Serie A'nın 5. haftasında Inter ile Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda mücadele etti. Konuk takım 9. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Inter'de Federico Dimarco ile 27. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla kapandı.

İkinci yarıda 2 takım da galibiyet golünü ararken, Milan 89. dakikada Matteo Gabbia'nın attığı golle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.
Ligdeki 2. galibiyetini elde eden Milan, puanını 8'e çıkarttı ve 7. sıraya yerleşti. Inter ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanla 6. sırada yer alıyor..
Inter gelecek hafta Udinese'ye konuk olacak, Milan ise Lecce ile karşılaşacak.

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