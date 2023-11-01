Milano'da sokaklar göle döndü. Metro istasyonu sular altında kaldı

İtalya’nın kuzeyinde şiddetli yağış etkili oldu.

Milano ve Brianza'yı vuran şiddetli yağış sonucu Seveso Nehri taştı. Milano’da cadde ve sokaklar göle dönerken, Porta Garibaldi metro istasyonu sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Milano yakınlarındaki Mediglia'da ise şiddetli fırtınanın etkisiyle bir ağacın devrilmesi sonucu aracında mahsur kalan kadın ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Avusturya-İtalya arasında Brenner Geçidi ise heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.