Milas Kültür Merkezi’nde ilk kazma vuruldu

Kaynak: İHA
Milas Kültür Merkezi’nde ilk kazma vuruldu
Muğla’da kültürel hayatın zenginleştirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Milas Kültür Merkezi’nin yapımına başlandı.

Turizm, tarım ve kültür kenti olan Muğla’da yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Milas’a kültür, sanat alanında hizmet edecek, sosyal hayatı zenginleştirecek Milas Kültür Merkezi yapımına başladı.

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420 GÜNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün seçim vaatlerinden biri olan Milas Kültür Merkezi 203 Milyon 853 Bin TL’ye mal olacak. Kültür Merkezi’nin 420 günde tamamlanması ve hizmete açılması hedefleniyor.

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GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ BULUNACAK
6 bin 544 metrekare yapı inşaat alanına sahip olacak Milas Kültür Merkezi’nde 455 kişilik ana salon, 90 kişilik seminer salonu, kent sahnesi, fuaye ve sergi alanları, atölyeler, kafeterya, VIP odası, kulisler, makyaj odaları, terzi, dekor onarım, projeksiyon, simultane çeviri odası, kapalı, açık otopark alanı ve çatısında 160 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali bulunacak.

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