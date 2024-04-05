Milas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Milas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Muğla’nın Milas ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Muğla’nın Milas ilçesi kapalı pazaryeri mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

aw177873-01.jpgKısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve kırık camlar kullanılırken, kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye intikal polis ekipleri kavgayı kontrol altına aldı.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İ.S.’nin karnına aldığı bıçak darbesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili emniyet güçlerince soruşturma başlatıldı.

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