Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi'nde bugün meydana gelen orman yangınında söndürme çalışmaları mücadele devam ediyor.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla yayılarak ormanlık alanı tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadelede itfaiye ekipleri de büyük destek sağladı.

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelere rağmen, yangının rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadığı bildirildi. Şu ana kadar yangının büyüklüğü ve etkisi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer bölge sakinlerinden yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.