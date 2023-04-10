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Milföy hamurundan baklava nasıl yapılır? Milföy hamurundan pratik baklava tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan bayramına az bir zaman kala bayramların vazgeçilmezi baklava tarifleri araştırılıyor. Bayramda baklava yapmak isteyenler milföy hamurundan pratik baklava yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, milföy hamurundan baklava nasıl yapılır? Milföy hamurundan pratik baklava tarifinin malzemeleri neler?

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:28
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Milföy hamurundan baklava nasıl yapılır? Milföy hamurundan pratik baklava tarifinin malzemeleri neler?

Milföy hamurundan baklava nasıl yapılır? Milföy hamurundan pratik baklava tarifinin malzemeleri neler?
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Baklava tatlısının yapımı zor olarak bilinse de pratik baklava yapımı tarifleri de mevcut. Bu pratik tariflerden biri de milföy hamurunda yapılan baklava. Peki, milföy hamurundan baklava nasıl yapılır? Milföy hamurundan pratik baklava tarifinin malzemeleri neler?

MİLFÖY BAKLAVA MALZEMELERİ NELER?

- 8 adet milföy hamuru

- 4 yaprak baklavalık yufka

- 2-3 su bardağı dövülmüş ceviz

- 80 gram tereyağı

Şerbeti için:

- 2 su bardağı su

- 1.5 su bardağı şeker

- 5-6 damla limon suyu

MİLFÖY BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Pratik baklavanın yapımı için ilk olarak şerbetle başlayın. Tencere içerisine belirtilen miktarda şekeri ve suyu alarak 10 dakika kaynatın. Son olarak içerisine limon suyunu ekleyin 5 dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi kenara alın.

Kare ya da dikdörtgen bir fırın tepsisini yağlayın ve 2 milföy parçasını tabana serin. Erittiğiniz tereyağını milföylere sürün ve üstüne ceviz serpin.

Koyduğunuz milföylerin üzerine baklavalık yufkayı serin ve tereyağladıktan sonra kapatıp kare haline getirin.

Baklavalık yufkaları bu şekilde serip, yağlayıp ceviz serpin. Ardından en üste kalan 4 parça milföyü serin. Hepsinin üzerini yağladıktan sonra kare şekilde kesin ve kalan yağı sürün.

Önceden ısıttığınız 160 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar tatlınızı pişirin.

Baklavayı fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika bekleyin fakat sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün.

Son olarak da antep fıstığı ya da ceviz ile üzerini süsleyebilirsiniz.

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