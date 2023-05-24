Millet Bahçesi’ndeki midilli ata sırayla tecavüz ettiler

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Üreğil Millet Bahçesi’nde bulunan bir at çiftliğinde, midilli cinsi bir at tecavüze uğradı. Tecavüz, sosyal medyaya düşen bir video ile ortaya çıktı.

Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı (DİHKONFED) Haydar Özkan ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, Kayaş karakoluna giderek durum hakkında şikayetçi oldu.

ÖZKAN: ÇALIŞANLAR SIRAYLA TECAVÜZ ETTİ

Haydar Özkan, tecavüzün gerçekleştiği at çiftliğinin özel bir işletme olduğunu belirtti.

Tecavüzün çalışanlar tarafından yapıldığını iddia eden Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tutanak tuttuğunu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden HAYDİ biriminin de işlem başlattığını kaydetti.

Özkan, failler hakkında idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını da ifade etti.

“AKP’Lİ BELEDİYE İŞLETMEYİ KİME DEVRETTİ? NEDEN DENETLEMEDİ?”

Tuğba Gürsoy da atın tecavüze uğradığı işletmenin ısrarla isminin verilmediğini belirterek, “Bu yer kime ait? Belediyeden birinin yakını olabilir mi?” sorusunu yöneltti.

Atın şu anki durumu hakkında bilgi verilmediğini belirten Gürsoy, AKP’li Mamak Belediyesi’nin işletmeyi devrettiği şirketi neden denetlemediğini de sorguladı.

Gürsoy’un paylaşımları şöyle:

Ankara Mamak Millet Bahçesi’nde Mamak Belediyesi tarafından özel işletmeye devredilmiş at çiftliğinde bir ata ramazan ayında tecavüz ediliyor. Mamak Belediyesi’nin biz vatandaşlar gibi “bugün” haberi oluyor. Mamak Belediyesi’ne soruyorum:

1-Israrla işletme adı verilmeyen bu yer kime ait? Belediyeden birinin yakını olabilir mi? İşletme adının paylaşılması gerekir.

2- 1 ay önce gerçekleşen bu olay belediye tarafından nasıl olur da sosyal medyaya video düşmesiyle öğrenilir? Mamak Belediyesi denetlemiyor, kameraları izlemiyor mu? Gücü elinde bulunduran devlet yetkililerin ihmali kabul edilemez.

3- Atın akıbeti nedir?

4- İşletme çalışanın beyanına ve gördüğümüze göre, işletmenin dışarıdan herkesin rahatça girebileceği şekilde güvenlik zafiyeti var. Neden bugüne kadar önlem alınmamış? Onlarca hayvan olan bir yerde güvenlik zafiyeti kabul edilemez.

5-Bu olay sonrasına işletme kapatılacak mı?