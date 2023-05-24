Millet Bahçesi’ndeki midilli ata sırayla tecavüz ettiler

Ankara Mamak’ta Üreğil Millet Bahçesi’deki bir ata tecavüz edildiği ortaya çıktı. Ankara Barosu ve DİHKONFED yetkililer hakkında şikayetçi oldu. Tecavüzün çalışanlar tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Millet Bahçesi’ndeki midilli ata sırayla tecavüz ettiler

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Üreğil Millet Bahçesi’nde bulunan bir at çiftliğinde, midilli cinsi bir at tecavüze uğradı. Tecavüz, sosyal medyaya düşen bir video ile ortaya çıktı.

Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı (DİHKONFED) Haydar Özkan ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, Kayaş karakoluna giderek durum hakkında şikayetçi oldu.

ÖZKAN: ÇALIŞANLAR SIRAYLA TECAVÜZ ETTİ

Haydar Özkan, tecavüzün gerçekleştiği at çiftliğinin özel bir işletme olduğunu belirtti.

Tecavüzün çalışanlar tarafından yapıldığını iddia eden Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tutanak tuttuğunu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden HAYDİ biriminin de işlem başlattığını kaydetti.

Özkan, failler hakkında idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını da ifade etti.

“AKP’Lİ BELEDİYE İŞLETMEYİ KİME DEVRETTİ? NEDEN DENETLEMEDİ?”

Tuğba Gürsoy da atın tecavüze uğradığı işletmenin ısrarla isminin verilmediğini belirterek, “Bu yer kime ait? Belediyeden birinin yakını olabilir mi?” sorusunu yöneltti.

Atın şu anki durumu hakkında bilgi verilmediğini belirten Gürsoy, AKP’li Mamak Belediyesi’nin işletmeyi devrettiği şirketi neden denetlemediğini de sorguladı.

Gürsoy’un paylaşımları şöyle:

Ankara Mamak Millet Bahçesi’nde Mamak Belediyesi tarafından özel işletmeye devredilmiş at çiftliğinde bir ata ramazan ayında tecavüz ediliyor. Mamak Belediyesi’nin biz vatandaşlar gibi “bugün” haberi oluyor. Mamak Belediyesi’ne soruyorum:

1-Israrla işletme adı verilmeyen bu yer kime ait? Belediyeden birinin yakını olabilir mi? İşletme adının paylaşılması gerekir.

2- 1 ay önce gerçekleşen bu olay belediye tarafından nasıl olur da sosyal medyaya video düşmesiyle öğrenilir? Mamak Belediyesi denetlemiyor, kameraları izlemiyor mu? Gücü elinde bulunduran devlet yetkililerin ihmali kabul edilemez.

3- Atın akıbeti nedir?

4- İşletme çalışanın beyanına ve gördüğümüze göre, işletmenin dışarıdan herkesin rahatça girebileceği şekilde güvenlik zafiyeti var. Neden bugüne kadar önlem alınmamış? Onlarca hayvan olan bir yerde güvenlik zafiyeti kabul edilemez.

5-Bu olay sonrasına işletme kapatılacak mı?

screenshot-2023-05-24-at-00-48-29-tugba-gursoy-twitterda.jpg

screenshot-2023-05-24-at-00-48-35-tugba-gursoy-twitterda.jpg

screenshot-2023-05-24-at-00-47-46-haydar-ozkan-twitterda.jpg

screenshot-2023-05-24-at-00-48-09-haydar-ozkan-twitterda.jpg

screenshot-2023-05-24-at-00-48-04-haydar-ozkan-twitterda.jpg

screenshot-2023-05-24-at-00-48-17-haydar-ozkan-twitterda.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Kerem Kınık istifasına rağmen hala Kızılay’ın 11 şirketinde başkan. Depremde çadır satmıştı Güncel
Kerem Kınık istifasına rağmen hala Kızılay’ın 11 şirketinde başkan. Depremde çadır satmıştı
Vivo Y36’nın tasarımı ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Vivo Y36’nın tasarımı ortaya çıktı
Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu Spor
Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu
Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları Magazin
Lidya Özdemiroğlu Mehmet Turgut'la görüntülendi. AVM'de panik anları
Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü Güncel
Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşmelilerle buluştu Güncel
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşmelilerle buluştu
İstanbul'da PKK propagandası operasyonu: 13 gözaltı Güncel
İstanbul'da PKK propagandası operasyonu: 13 gözaltı