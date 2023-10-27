Duvar gazetesinden Şenay Bilik Yıldırım’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında duyurulan '81 Şehre 81 Millet Ormanı' projesi kapsamında bu yıl içinde millet ormanı sayısı 19’a çıkarılacak. Ülke genelinde 2025 sonu itibarıyla 81 ilin tamamında millet ormanı faaliyete geçmiş olacak.

Eskişehir’de Çankaya Mahallesi Bademlik Mevkii’nde de 4 Eylül'de Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Millet Ormanı Projesi başlatıldı. Projede yer alan seyir terası ve kulenin yapılacağı alan için ise çok sayıda çam ağacının kesildi. Bademlik mevkiindeki onlarca ağacın kesilerek, yerine beton dökülmesi üzerine tepki çekti.

'ORMAN İŞLETMESİ'NİN AĞAÇLARI YOK ETMESİNE NASIL GÖZ YUMULDU?'

Konuya ilişkin açıklama yapan Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, “Odunpazarı ve Çankaya Mahallesi arasında yer alan ve şehrin oksijen deposu olarak bilinen Bademlik mevkiinde onlarca ağacın kesildiğini gördük. Ağaçların ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kesildiğini öğrenince şok olduk. Orman Müdürlüğü ağaçları kestiği alana beton döküp seyir terası inşaatına başlamış. Görevi ağaç dikmek, yetiştirmek, korumak ve insanları ağaç dikmeye özendirmek olan Orman İşletmesi'nin ağaçları yok etmesine nasıl göz yumuldu” dedi.

'ORMAN YAPMAK İÇİN AĞAÇ MI KESİYORSUNUZ?'

İYİ Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Emine Edizgil, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bir yandan Millet Ormanı yaptıklarını iddia edip, bir yandan da orman katliamı yapıyorlar. Siz 'orman yapacağım' diyerek nasıl olur da ağaçları kesersiniz? Eskişehir’i bu zihniyete terk etmemek için bütün hemşerilerimizin desteklerini bekliyoruz.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçların Millet Ormanı yapılması için kesildiğini doğruladı. Müdürlüğün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımızca 2021 yılında duyurulan her ile millet ormanı tesis edilmesi müjdesi doğrultusunda kurumumuzca özellikle şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın çeşitli rekreatif ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok ilimizde olduğu gibi Eskişehir Millet Ormanı'nın yapımı da Odunpazarı ilçesi Bademlik mevkiine kararlaştırılarak 2023 yılı yatırım programına alınmıştır. Tesisler için sadece 76 adet ağaç kesilmiştir…

Diğer yandan geçtiğimiz yılın haziran ayında da Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir Bademlik mevkiindeki yüzlerce ağacın kesilmesine çevreciler tepki göstermiş, ağaçların yürüyüş yolu ve piknik alanı için kesildiği öne sürülmüştü.