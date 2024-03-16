Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar'dan Yeniçağ’a ziyaret. 'Türkiye yeniden hukuk devleti olmak zorunda'

Beraberindeki heyetle Yeniçağ Yayın Grubu’nu ziyaret eden Millet Partisi lideri Cuma Nacar, ülke ve dünya gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gazetemizin üst düzey yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarete, Genel Başkan Nacar’ın eşi Zekiye Nacar, Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Sofi, Ali Geçioğlu ve Mehmet Ali Küçükgüzel , MKYK Üyesi Seyfettin Özyurt, İstanbul İl Başkanı Özcan Yay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Hüsnü Güner katıldı.

Şu anda Türkiye’de ciddi bir şekilde hukuk devleti ve adalet konusunda tartışma yaşandığına dikkat çeken Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar şöyle konuştu:

“Bunu kimse inkar edemez. Türkiye’de büyük bir adaletsizlik var. Ülkemizde tepeden tırnağa adalet sisteminin yenilenmeye ihtiyacı var. Adaletin tam olarak olduğu bir ülkede devlet başkanı da, en sıradan vatandaş da aynı hassasiyetle yargılanır. Ama ülkemiz için bugün bunu söyleyebilmek mümkün mü? Tabii ki değil. Bugün bir davadan dolayı Cumhurbaşkanı’nın bilgisine müracaat eden bir savcı iddiannamesinde ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tabiri kullanabiliyor. Bu durum Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ülkeyi getirdiği bir çok olumsuz sonuçtan sadece biridir.’’

Dünya genelinde savaşların ve iç kargaşaların hat safhaya ulaştığının altını çizen Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar; Türkiye’nin dünyadaki siyasi gelişmelere kayıtsız kalmasının ve etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

‘’Türkiye olarak bu gelişmeler karşısında çok dikkatli ve milli menfaatlerimize halel getirmeyecek dış politikalar üretip uygulamalıyız. Kimseye bakmadan, tamamen milli çıkarlarımızı düşünerek bir yandan da aziz milletimizin dünyada nam salmış kahramanlığına ve merhametine ters düşmeyecek bize yakışır şekilde politikalar uygulamalıyız.’’

Ülkemizdeki sığınmacılar meselesine de değinen Millet Partisi lideri Nacar; bu sorunun bir an önce Suriye yönetimiyle barışılarak kolaylıkla çözülebileceğini vurguladı.

Nacar, "Ülkemizde 10 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor. Bu durum hem mali hem de sosyal açıdan kaldırılamaz bir duruma geldi. Anadolu’da güzel bir atasözümüz var ‘İğne battığı yerden çıkar’ diye. Büyük Ortadoğu Projesi’nde yapılan yanlışların sonucu bunlar. Gelinen nokta ortada. Ama ülkelerinden çıkmak zorunda bırakılan 10 milyondan fazla sığınmacı, Suriye yönetimi ile iş birliği yapılıp, gerekirse bu insanların can ve mal güvenliğine garantör olunarak, Türk milletine yakışır şekilde ülkelerine gönderilmeleri gerekir. Bunun için Suriye yöneticileriyle yakın temas içinde çalışılmalıdır" dedi.

Partisinin varlık sebebi ve genel siyasetini özetlerken “Davamız Türk Milleti’nin varlık ve bekâ davasıdır” diyen Millet Partisi lideri Nacar sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Millet Partisi, merhum Genel Başkanımız Aykut Edibali’nin öncülüğünde 1967’li yıllarda Yeniden Millî Mücadele döneminden beri bu cümleyi haykırmıştır. Bunun için gayri milliliğe karşı milliliği savunmuştur. Milli ahlak, milli kültür, milli sanat, milli eğitim, milli ekonomi, milli dış politika, milli iktidar ve milli devlet demiştir. Bunları konuşmuş, bunları söylemiş, bunların ilim ve sanatını yapmıştır. Bu hedefler istikametinde ülkeyi ve devleti yönetecek bir kadro yetiştirmiştir. Kire, pasa, yalan, talana karışmamış, nefsini rezalete şişletmemiş bir kadro.’’

Millet Partisi’nde politika değil siyaset konuşulduğunu belirten Genel Başkan Cuma Nacar, ‘’Bizim partimizde politika değil; siyaset, laf ebeliği olmayan, aldatmaca, kandırmaca olmayan siyaset, iki yüzlülük, yalancılık, sahtekârlık, hırsızlık, rüşvet, adam kayırma, komisyonculuk, anarşi, terör, bölücülük, darbecilik, hurafe, bidat, din istismarı, haram lokma olmayan siyaset asla yapılmaz. Aynen ibadet gibi, karşılığı sadece Allah’tan beklenen siyaset! İbadetin kardeşi olan siyaset! İlmi siyaset! Hedefi, amacı; insana ve millete hizmet olan siyaset! Şeytani siyaset değil, rahmani siyaset! Bizim düsturumuz tamamen budur’’ dedi.