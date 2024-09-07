Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imza...

"9 Temmuz 2024'te Ankara'da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına (2021-2027) Katılımı" hakkındaki anlaşmanın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu anlaşma kapsamında Türkiye ile AB üyesi devletler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi, bu felaketlere karşı hazırlıklı olunması ve müdahaleye yönelik sistemlerin etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla sivil koruma alanındaki koordinasyonun kolaylaştırılması amaçlanıyor.