Milli direnişin kahramanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı sahipsiz ve muhatapsız. 12 yıldır bir türlü bitirilemedi

KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bir dönem danışmanlığını yapan, gazeteci yazar Sabahattin İsmail, Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 12. yıldönümünden bir gün önce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir dizi paylaşım yaptı.

KKTC’nin kurtuluşu ve temelinin atılmasında öncü isim olan Denktaş’ın anıt mezarının yıllar geçmesine rağmen hala tamamlanmadığını ve sahipsiz bırakıldığını ifade etti.

Yarın yapılacak anma töreni öncesi yaptığı paylaşımda İsmail, anıt mezarı ziyaret etmek isteyenlerin zorlandığını aktararak yetkililere eleştirilerde bulundu.

Gazeteci Sabahattin İsmail’in “Hangi yüzle Denktaş'ı anacaksınız?” başlıklı sosyal medya paylaşımı şöyle:

“12 YILDIR BİTİRMEDİKLERİ ANIT MEZARA GİDİP NUTUKLAR ATACAKLAR”

“Hangi yüzle Denktaş'ı anacaksınız? Yarın, Kasım 1957'de faaliyete geçen milli direniş örgütümüz TMT'nin kurucusu, devletimiz KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, milli mücadele liderimiz Rauf R. Denktaş'ın aramızdan ayrılışının 12. Yıldönümü. Başta Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri olmak üzere, kurduğu devletin makamlarında oturanlar, defalarca söz vermelerine karşın, 12 yıldır bir türlü bitirmedikleri anıt mezara gidip "izindeyiz yolundayız" nutukları atacaklar hala bitirilmedi.

“İPSİZ SAPSIZLARIN İÇKİ İÇTİKLERİ ANIT MEZARA HANGİ YÜZLE GİDECEKSİNİZ”

Sorarım: Çevre düzenlemesi yapılmamış, protokol ve güvenlik yasası / yönetmeliği çıkarılmamış, arkadaki bir kulübede sadece bir polisin bulunduğu, müzesi bitirilmemiş, yağmur sularının mezar odasına aktığı, ağaçlarını ailesi ve sevenlerinin diktiği geceleri ipsiz sapsızların içki içip vakit geçirdiği Denktaş'ın anıt mezarına hangi yüzle gideceksiniz? Gönyeli Belediyesi ve GKK kendi inisiyatifleri ile temizlik yapmasa, anma törenlerini bile otlar içinde düzenleyeceksiniz...

“SÖZ VERDİLER KILINI KIPIRDATMADILAR”

CB Tatar, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptığı son 5 yılda, eleştiriler üzerine en az 5 defa, basın mensupları ile anıt mezara gidip bitireceği sözü verdi. Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki 3 partili koalisyon hükümeti ise kılını kıpırdatmadı Son 12 yılda göreve gelen 10'dan fazla hükümet ve Başbakan/Bakanlar da hiçbir şey yapmadı. Anıtkabir’de olduğu gibi, anıt mezar ve müze ile ilgili her şeyi düzenleyecek bir yasa/yönetmelik bile yapılmadı.

“ANIT MEZAR SAHİPSİZ VE MUHATAPSIZ”

Başta Türkiye'den olmak üzere yurt dışından gelen insanlar ve vatandaşlar anıt mezarı ziyarete gittiklerinde muhatap bulamıyorlar, Mezar başında bir Fatiha okuyamıyorlar, bir protokol düzeni göremiyorlar, müzeyi gezemiyorlar, sahipsizlik karşısında kahrediyorlar tüm ilgililere lanet okuyorlar.

“MÜZEYİ DEFALARCA SEL BASTI; MÜZE, ARŞİV VE KÜTÜPHANE TEHLİKEDE”

Geçmiş yıllarda her yağmur yağdığında yarım kalmış müzeyi su basmaktaydı. Henüz hiç çalıştırılmamış olan ısıtma/soğutma makineleri ve elektrik sistemi kaç kez sular altında kaldı. Bu yıl yoğun yağmur olmayışına dua edelim. Düşünün yağmur Düşünün yağmur sularının bastığı müzede Denktaş'ın eşyaları, arşivi, kütüphanesi, fotoğrafları olsaydı nasıl bir felaket olacaktı?

"12 YILDIR BİTMEYEN MEZAR İÇİN PARA YOK DİYENLER SARAY YAPTIRMAYA KAYNAK BULDULAR”

İhale ne oldu? 12 yıl, dile kolay. Anıt mezarı bitirmediler, bitirmek istemediler. Bitirmek isteyen ailenin bulduğu formüllerin hayata geçmesine de izin vermediler. DAÜ mimarlarının yaptığı proje de hayata geçirilmeyi bekliyor. Aylar önce proje çerçevesinde "ihaleye çıkıldı" dediler . Hala hiçbir hareket yok. İhale tamamlandı mı? İhaleyi kim aldı? İşe ne zaman başlanacak, ne zaman bitirilecek hiçbir bilgi yok. Sorarım, kastınız nedir? "Para yok" diyorlar ama Anavatandan yeni Cumhurbaşkanlığı külliye sarayı ve Meclis binası inşaası için milyonlarca dolar kaynak buluyorlar. 2 yıl önce başlayan o dev inşaatlar neredeyse bitiyor ama bu devletin kurucusunun anıt mezarı 12 yıldır sahipsiz duruyor.

“İBB ANIT MEZARI BİTİRMEYE ÜCRETSİZ TALİP OLDU”

Ne ki asıl sorun para değil. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi devletten tek kuruş talep etmeden anıt mezarı bitirmeye talip oldu. Anavatanın birçok belediyesi, hatta birçok TC-KKTC vatandaşı ile şirket de, sorun para ise karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

“SORUN PARA DEĞİL VEFASIZLIK NANKÖRLÜK”

Sorun vefasızlık. Sorun para değil. Sevgisizlik. Vefasızlık. Nankörlük. İlgisizlik. Sadece boş boş konuşmak ama iş bitirici olmamak. Denktaş'a ihanet. O'nun adını kullanıp siyasi rant sağlamak, içi boş, sahte nutuklar atmak, şov yapmak ama O'nu Halkın yüreğinden silmeye çalışmak. Siyaseti sadece nutuk atmak, demeç vermek sanıyorlar.

Günde on kez "KKTC'yi yaşatacağız" diyorlar. KKTC'nin kurucusunun anıt mezarını 12 yılda bitirmeyenler mi KKTC'yi yaşatacak? KKTC'nin kurucusuna sahip çıkmayanlar, kurduğu devlete mi sahip çıkacak? Utanmayacak mısınız?

“AİLE MEZARLIĞINA GÖMÜLMEK İSTEDİĞİ VASİYETİNİ BİLE YERİNE GETİRMEDİLER”

Tekrar sorarım: Bugün hangi yüzle gidip 12 yıldır bitirmediğiniz anıt mezar önünde nutuk atacaksınız? Ben utanıyorum; siz hiç utanıp sıkılmayacak mısınız? Ailenin yerinde olsaydım hiçbirinizi oraya sokmazdım, şov yapmanıza izin vermezdim. Pankartlar açıp sizleri protesto ederdim 12. Ölüm yıldönümünde senden özür diliyoruz Sn Cumhurbaşkanım! Bu vefasızlığa, bu nankörlüğe layık değildin Yattığın yerden doğrulup bu vefasızlığı yapan herkesin yüzüne ne söylesen yeridir! Bunların vefasızlığını bildiğin içindi ki "beni aile mezarlığına oğlumun yanına gömün" diye vasiyette bulundun. Vasiyetini bile yerine getirmediler. Nurlar içinde yat. Tanrının rahmeti bol, ruhun şad, mekanın cennet olsun. Seni unutmadık, unutmayacağız. Bu vefasızlar istedikleri kadar çırpınsın, seni unutturmayacağız.

“KATİL MAKARİOS’UN MEZARINA BAKIN VE ARADAKİ FARKI GÖRÜN”

Aradaki farkı göstermek için katil Başpiskopos Makarios’un Trodos Dağları'ndaki anıt mezarının fotoğraflarını da koymak istiyorum. Rumlar katil liderlerine nasıl vefa göstermiş. Mezar başında 24 saat asker nöbet bekliyor. Her yer pırıl pırıl Yetkili makam sahipleri görün ve utanın!"