Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tarikatlar ile yeni protokol. Laik eğitim yok ediliyor

Kaynak: Birgün
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tarikatlar ile yeni protokol. Laik eğitim yok ediliyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikatlarla bir protokol daha imzaladığı ortaya çıktı. Bakanlık, son olarak Nakşibendilerin Yahyalı koluna bağlı Safa Vakfı ile protokol imzaladı. Ortaya çıkan yeni protkol “Laik eğitim yok ediliyor” yorumuna neden oldu.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 15 Mart’ta Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’yle imzaladığı protokol imzaladı. Söz konusu dernek, Nakşibendi tarikatının Yahyalı koluyla bağlantılı Safa Vakfı’na bağlı.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre, imzalanan protokolün MEB Temel Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulları kapsadığı öğrenildi. Dağıtım yerlerine gönderilen yazıda öğrencilerle, gönüllülük esasına göre yürütülecek sosyal sorumluluk kapsamındaki faaliyetlerin yanı sıra birçok alanı içeren işbirliği protokolü imzalandığı vurgulandı.

ÜÇ YILLIK PROTOKOL

Protokolün 3 yıl boyunca geçerli olacağı belirtilirken tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda 1 yıl daha uzayacağı aktarıldı.

Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Servet Süt aynı zamanda Safa Vakfı’nın açtığı Safa Okulları’nda yönetici. Türkiye genelinde 25 şubesi bulunan okulların misyonu “temel ahlaki değerlerle kuşanmış ve dosdoğru bir inanca sahip” kişiler yetiştirmek. Okullarda ayrıca DEHAM adı verilen ve “değerler eğitimi, hafızlık eğitimi ve manevi eğitim” müfredatı uygulanıyor. Manevi eğitim kapsamında okul öncesinden başlayarak her sınıf için ayrı “Kuran müfredatı” oluşturulduğu kaydedildi. Okullarda 4’üncü sınıfı bitiren öğrencilere ise hafızlık eğitimi verildiği öğrenildi.

Safa Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkan’ın mesajında, “Ayrıca özel okullarda olmayan hafızlık eğitimimizle Türkiye’de öncü olma yolunda ilerliyoruz” ifadeleri yer alıyor. Safa Vakfı’nın Dini İlimler ve Değerler Araştırma Derneği (DİDAR) adı altında medresesi ve 4 ayrı kentte 5 yurdu bulunuyor.

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