Milli Emlak’tan 21 bin 500 liraya tapu sahibi olma fırsatı. Ucuz arsalar satışa çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak’tan 21 bin 500 liraya tapu sahibi olma fırsatı. Ucuz arsalar satışa çıktı
Milli Emlak piyasa koşullarının altında bir fiyatla arsa satışı gerçekleştiriyor. İşte detaylar….

Yüksek enflasyon vatandaşın sırtına bindikçe biniyor. Yaşam maliyetlerinin artmasıyla dar gelirli hatta orta gelirli vatandaşlar da ay sonunu getirmekte zorlanıyor.

Kira ve konut sıkıntıları da devam ediyor. Kiraya bile çıkmakta zorlanan vatandaş gayrimenkul edinmeyi sadece hayal edebiliyor.

Milli Emlak ise güzel bir fırsat sundu. Milli Emlak beklenmedik bir şekilde uygun fiyatlı arsalar satışa sundu.

Ankara’da 21 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan bir arazi ise gündem oldu. 1 Ocak'ta saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan ihale ile başkentteki arazi alıcısını kavuşacak.

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BÜYÜK FIRSAT

Arsa sahipleri taşınmazlar için 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV muafiyeti avantajından da yararlanacaklar.

Detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan milliemlak.gov.tr adresi üzerinden ilanlara ve detaylı bilgilere erişilebiliyor.

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