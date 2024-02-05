Dev emlak şirketi açıkladı. Bu yıl patlama yaşanacak

İngiliz emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank LLP 2024 Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, 2024'te sektörde patlama yaşaması bekleniyor.

Raporu değerlendiren Ali Emre Bilgiç, "2024 yılında ofis ve dükkan yatırımları lokasyon, şehir merkezine yakınlık gibi faktörlerin öne çıkarak yapılacak. En iyi olanaklara, enerji verimliliğine ve uluslararası standartlara uygun yeni ofis-dükkan alanlarına olan talebi gözlemliyoruz" dedi.

Raporda geçen yılki daralmanın, yüksek finansman maliyetleri, mesleki taleplerde belirsizlik ve ekonomik görünümle ilgili endişelerin sebep olduğu vurgulandı.

Ayrıca jeopolitik gerilimlerin de küresel olarak ticari gayrimenkul sektöründe yavaşlığa sebep olduğu belirtildi.

TİCARİ GAYRİMENKUL PİYASASINDA DA PATLAMA

İstanbul'da bugüne dek 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul üretimi gerçekleştirdiklerini açıklayan Bilgiç, “2023 yılında konut piyasasında ciddi bir daralma yaşandı. Buna rağmen ticari gayrimenkul yatırımcısı, konut yatırımcısı kadar hız kesmedi.

Küresel pazarda olduğu gibi Türkiye'de de bir yavaşlama vardı. Ancak enflasyondaki düşüş beklentimiz ve faiz oranlarının düşmesi gibi öngörülerimiz bize 2024 yılında hareketlilik olacağını işaret ediyor" dedi.