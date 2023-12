Tuzla TOKİ'deki ev hayali yüzde 1900 zamla çöktü. Aylık taksidi 5 bin 700 aileyi isyan ettirdi

Evrensel'den Özlem Songül Abayoğlu'nun haberine göre, TOKİ bünyesinde “Her yıl 100 bin yeni sosyal konut” sloganıyla Tuzla’da yapılması planlanan konut projesi kapsamında, yapılacak dairelerin yeni fiyat ve ödeme koşulları açıklandı. Açıklama sonrası, ödeme koşulları ve dairelerin ücretleri 5750 ailenin tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Aralık 2019’da duyurulan projede 2+1 daireler için 894 TL’den başlayan taksitlerle, 3+1 daireler için de 1022 TL’den başlayan taksitlerle 240 ay ödeme imkanı ve yüzde 10 peşinat alınacağına ilişkin söz verilmiş, bu doğrultuda broşürler yayımlanmıştı.

En düşük peşinat bedeli 275 bin lira olan TOKİ konutlarının vadesi 240 aydan 180 aya düşürüldü. Aynı zamanda 300 bin TL gibi sözü verilen konutlar şu an 3 milyon TL’den fazla fiyatlara satılacak. Bu doğrultuda hak sahiplerinin her ay ödeyeceği taksit ise 13 bin ile 18 bin lira arasında olacak. Bu tutar, her sene memur maaşına gelecek zam oranında artacak.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Olaya ilişkin konuşan bir hak sahibi, Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak, “Murat Kurum, vatandaşlarla yaptığı konuşmalarda yer tahsisinden dolayı gecikme olduğunu ancak bu gecikmelerden dolayı yaşanacak maliyet artışlarının vatandaşlara yansıtılmayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı ise azami 1 buçuk senede teslim edileceğini söylemişti. Üzerinden 4 sene geçti yapımı bile yeni yeni başlıyor” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 11 BİN, TOKİ TAKSİTİ 18 BİN LİRA"

Proje ilk açıklandığında ödemenin sabit olacağını hatırlatan vatandaş, “Açıklanana göre bu dairelerin bedelleri memur maaş artışına göre artacak. Şu an 3 buçuk milyon ama 10 milyonu geçebilir. Ben ne kadar peşinat ödersem ödeyeyim aylık 18 bin liraya kadar taksit ödeyeceğim. Bir sene sonra 25 bin liraya da çıkabilir. Üstelik 400 bin liraya yakın peşinat istiyorlar. Şu an asgari ücret 11 bin lira. Dar gelirli ailelere yaptıklarını söylüyorlar ama 400 bin lirayı ödeyip hemen taksit ödemeye başlayabilen bir insan zaten dar gelirli değildir. Bu evler de dar gelirli insanlar için değil tamamen ticari amaçlı yapılıyor. Halk bunu biliyordu ama ben de deneyimlemiş oldum” dedi.

"SİZDE VİCDAN YOK MU"

TOKİ projesine ilk başvurduğu dönemden bahseden vatandaş, “Başvuru yapmadan önce bekardım. Şimdi evliyim ve ikimiz de çalışıyoruz. Eşim özel sektörde çalışıyor, yarın ne olacağı belli değil. İşten çıkarsa yalnızca benim maaşım kalacak elimizde. Cumhurbaşkanı bir ev sahibi kira fiyatını artırdığında ‘Sizde vicdan yok mu?’ demişti. Şimdi biz TOKİ’ye soruyoruz, sizde vicdan yok mu?” ifadelerini kullandı.

AYLIK TAKSİT ASGARİ ÜCRETİN 1.5 KATINA ÇIKTI

Projenin duyurulduğu 12 Aralık 2019’da asgari ücret 2020 lira iken, proje için aylık taksit tutarı 894 olarak duyurulmuştu. Buna göre aylık tutar asgari ücretin yüzde 44’ü iken, 2023 yılında aylık tutar asgari ücretin yüzde 157’sine kadar yükseldi. Böylece aylık taksit tutarı asgari ücretin 1.5 katını aştı.